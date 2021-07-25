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futebol

Rhuan deixa o Botafogo e é anunciado por equipe da Polônia

Atacante, criado nas categorias de base do Alvinegro, é reforço do Radomiak Radom...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 16:58

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 16:58

Crédito: Divulgação
Rhuan, oficialmente, não é mais jogador do Botafogo. O atacante foi anunciado pelo Radomiak Radom, da Polônia, durante a manhã deste domingo e formalizou o acerto com a equipe europeia.
+ Botafogo supera desfalques e consegue 1ª vitória fora de casa na Série B na estreia de Enderson
O atacante, que estava fora dos planos do Alvinegro, assinou com a equipe polonesa de graça; o Botafogo, porém, mantém 40% dos direitos econômicos de uma possível futura venda. O contrato é válido por três temporadas.Cria das categorias de base do Botafogo, Rhuan sequer chegou a ser relacionado para um jogo na atual temporada. Fora dos planos, treinava em separado e não fazia parte da rotina do time principal.
Ele chegou a subir ao time principal com certa expectativa, sendo um dos destaques do time sub-20 à época, mas não conseguiu supri-las. Foram 40 partidas disputadas e um gol marcado com a camisa do Botafogo no período.

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