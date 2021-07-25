Rhuan deixa o Botafogo e é anunciado por equipe da Polônia

Crédito: Divulgação

Rhuan, oficialmente, não é mais jogador do Botafogo. O atacante foi anunciado pelo Radomiak Radom, da Polônia, durante a manhã deste domingo e formalizou o acerto com a equipe europeia.

+ Botafogo supera desfalques e consegue 1ª vitória fora de casa na Série B na estreia de Enderson

O atacante, que estava fora dos planos do Alvinegro, assinou com a equipe polonesa de graça; o Botafogo, porém, mantém 40% dos direitos econômicos de uma possível futura venda. O contrato é válido por três temporadas.Cria das categorias de base do Botafogo, Rhuan sequer chegou a ser relacionado para um jogo na atual temporada. Fora dos planos, treinava em separado e não fazia parte da rotina do time principal.