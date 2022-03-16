Rezende vê Bahia pronto para 'decisões' no estadual e na Copa do Nordeste

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (16) e no próximo sábado (19), respectivamente pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste, para decidir sua vida nos dois torneios.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!O volante Rezende demonstra otimismo quanto às possibilidades de sucesso do tricolor diante do Vitória da Conquista, na Arena Fonte Nova, e contra o Sergipe, na Arena Batistão.

Em ambos os casos, a equipe precisa de combinação de resultados onde, além de seu triunfo, o arquirrival Vitória ou o Barcelona de Ilhéus precisam tropeçar no Baianão. Na Lampions, a equipe de Guto Ferreira depende de Náutico ou Botafogo-PB não saírem vitoriosos na rodada derradeira da fase de grupos.

- Vamos lutar muito pela classificação nas duas competições. Temos que derrotar nossos adversários, o resto não depende de nós. O Bahia é grande e está acostumado com jogos assim. Estamos prontos para decidir - disse o atleta de 27 anos.

Titular da equipe nos últimos jogos, Rezende ressalta que a luta por uma vaga entre os 11 que entram em campo é saudável, mas frisa que o mais importante é o Bahia alcançar os seus objetivos.

- Já são 13 partidas no ano, as últimas três como titular. A disputa por uma vaga no time titular do Bahia é sadia e justa. Venho me dedicando muito para poder jogar e essa sequência é consequência disso. Que os resultados possam aparecer para a alegria de todos - encerrou.