Revoltado, dirigente do Inter dispara: 'Uma das maiores vergonhas dos últimos tempos'

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

O clima no vestiário do Internacional estava pesado após o revés para o Flamengo. Irritado pela expulsão de Rodinei, o vice-presidente do Colorado João Patrício Hernan, não poupou críticas ao árbitro Raphael Claus.

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No discurso do cartola, além da reclamação pelo cartão vermelho, ele também afirmou que os próprios jogadores do Flamengo discordaram da decisão da arbitragem.

‘Quem estava aqui no estádio viu uma das maiores vergonhas dos últimos tempos. O Inter foi surrupiado. O árbitro mudou o critério que estava adotando nos últimos jogos. Está rolando na internet. É uma vergonha. Os jogadores do Flamengo disseram aos nossos. O Filipe Luís disse que não era para vermelho. Amanhã vamos à CBF. Ficaremos mais atentos ainda. Tivemos um sinal muito grande contra o Vasco. O presidente chamou atenção do público e hoje fomos prejudicados de uma forma absurda’, disparou.Sobrou até mesmo para os dirigentes do Fla, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que não cumpriu um acordo entre os clubes antes do jogo em relação ao posicionamento das diretorias no estádio.