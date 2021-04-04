Revista francesa detona Neymar após expulsão: 'Nunca vai amadurecer'

"Quando vimos Neymar empurrar Tiago Djaló nos acréscimos do jogo contra o Lille, não queríamos acreditar na cena. Não era possível que isso estivesse acontecendo de novo. Com seu passado, suas três expulsões no Francês desde que chegou ao PSG, será que Neymar já não sabia que os adversários vão sempre tentar irritá-lo para tirá-lo dos jogos? Será que Neymar não conseguiria evitar levar um 2º cartão amarelo ao não se irritar com um jogador que - sejamos sinceros - só queria gastar alguns segundos de jogo no final da partida? E, ainda assim, Neymar fez de novo", diz a publicação."E depois, quando o camisa 10 do PSG continuou seu festival ridículo com a briga no túnel dos vestiários do Parque dos Príncipes, ficamos nos perguntando até onde iria esse exagero. No fim das contas, já é de se imaginar que, apesar de toda a sua experiência e de todo o seu talento, Neymar nunca vai amadurecer e nunca vai conseguir ficar focado apenas no campo, apenas no jogo, e em nada mais".