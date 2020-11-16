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Reviravolta: Zé Eduardo não será mais emprestado ao América-RN

O jogador já estava pronto para se reapresentar no time potiguar, mas um desentendimento entre os clubes sobre direitos econômicos "melou" a negociação...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 20:10

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 20:10

Crédito: Zé Eduardo é o jogador do Cruzeiro que menos jogou pelo clube, com apenas 20 minutos em campo, mas muito disputado fora dele-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro e América-RN não farão mais negócio para que o atacante Zé Eduardo retorne ao clube Potiguar. O acordo estava certo, mas divergências no percentual que seria cedido ao Dragão travaram o negócio e, por enquanto, o jogador fica em BH. A equipe celeste queria a devolução dos 15% dos direitos de Zé Eduardo para ceder novamente por empréstimo o avante, até o fim da Série D do Brasileiro. Mas, o time do Rio Grande do Norte não topou o negócio e recuou, se tornando uma “novela”, pois o atacante não é utilizado pelo clube, nem é cedido.
Zé Eduardo já estava em Natal desde o último sábado e já iria se reapresentar ao América-RN. Como o Dragão aceitou devolver apenas 5 dos 15% dos direitos econômicos que possuía, o Cruzeiro solicitou a sua volta. A informação do imbróglio foi veiculada pelo GE e confirmada pelo L!. Apenas 20 minutos em campo ​Zé Eduardo foi solicitado pela Raposa para reforçar o elenco, pois vinha com bons números no ano, com nove gols em 10 jogos. Todavia parece não ter agradado nenhum treinador que esteve no time mineiro. O avante jogou apenas 20 minutos em campo, no jogo contra o Oeste, pela Série B.
Até uma faixa foi posta em frente à Toca da Raposa II para que Felipão, atual comandante cruzeirense, desse uma chance ao jogador. Zé Eduardo ficaria no América-RN até o fim da Série D do Brasileiro. O Cruzeiro iria pagar 80% do salário do jogador e o restante seria quitado pelo Dragão. Neste momento, ele é jogador da Raposa. Por enquanto.

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