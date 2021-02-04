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futebol

Revés na rodada faz Bahia 'secar' oponentes diretos para não voltar ao Z4

Equipe de Dado Cavalcanti iniciará a 35ª Rodada dentro do grupo dos quatro últimos caso Fortaleza e Sport marquem três pontos cada...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 17:36

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:36

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Se qualquer resultado negativo para a atual situação do Bahia no Campeonato Brasileiro é extremamente ruim pensando na luta para permanecer na elite, o revés diante do Fluminense na Arena Fonte Nova por 1 a 0 pode ter um sabor duplamente amargo.>Os jogos do Esquadrão até o fim do Campeonato BrasileiroTendo 36 pontos em 15° lugar na tabela, o Esquadrão acabou ficando ao alcance de um trunfo tanto para Fortaleza como para Sport, equipes que ainda atuarão na rodada e que tem 35 unidades.
Enquanto o time cearense recebe o Coritiba nessa quinta-feira (4) às 18h30 (de Brasília), o Sport visita o Botafogo no Rio de Janeiro na sexta às 21h em dois embates envolvendo quatro clubes que lutam também para escapar da parte baixa na classificação.
No caso dos dois clubes citados marcarem os três pontos, os comandados de Dado Cavalcanti entrarão na 35ª Rodada onde duelam com o Goiás, novamente na Arena Fonte Nova, com a pressão de estarem dentro da zona de rebaixamento e não dependerem somente dos próprios resultados.

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