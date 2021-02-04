Revés na rodada faz Bahia 'secar' oponentes diretos para não voltar ao Z4

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Se qualquer resultado negativo para a atual situação do Bahia no Campeonato Brasileiro é extremamente ruim pensando na luta para permanecer na elite, o revés diante do Fluminense na Arena Fonte Nova por 1 a 0 pode ter um sabor duplamente amargo.>Os jogos do Esquadrão até o fim do Campeonato BrasileiroTendo 36 pontos em 15° lugar na tabela, o Esquadrão acabou ficando ao alcance de um trunfo tanto para Fortaleza como para Sport, equipes que ainda atuarão na rodada e que tem 35 unidades.

Enquanto o time cearense recebe o Coritiba nessa quinta-feira (4) às 18h30 (de Brasília), o Sport visita o Botafogo no Rio de Janeiro na sexta às 21h em dois embates envolvendo quatro clubes que lutam também para escapar da parte baixa na classificação.