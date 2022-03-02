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Revés diante do Corinthians amplia retrospecto negativo do Bragantino como visitante

Massa Bruta disputou cinco jogos como visitante no Campeonato Paulista e venceu apenas um...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 15:34

Publicado em 02 de Março de 2022 às 15:34

No último domingo, o Red Bull Bragantino foi até a NeoQuímica Arena e acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Além de perder uma invencibilidade de quatro jogos diante do Timão, o Massa Bruta ampliou a série negativa como visitante.
Nesta edição do Campeonato Paulista, dos cinco jogos disputados, a equipe venceu uma, empatou um jogo e perdeu em três oportunidades.
Apesar do resultado negativo, o Massa Bruta permanece na liderança da chave D, com 16 pontos conquistados.
Crédito: Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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