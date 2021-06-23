Revelado pela Ponte Preta e aposentado desde 2014, Vagner Moreira morre vítima da Covid-19

Vagner Moreira, ex-zagueiro que já atuou pela Ponte Preta e Linense, além de outros clubes de menor expressão, morreu na terça-feira (23), com apenas 34 anos, por conta de infecção da Covid-19. Vagner estava aposentado do futebol desde 2014 e chegou a disputar a Série A1 do Paulistão pelo Elefante.Revelado pela Ponte Preta, não passou muito tempo da sua vida atuando profissionalmente e defendeu o Paulínia, Primeira Camisa, Poços de Caldas, Linense e Plácido de Castro, último clube que atuou antes de se aposentar.