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Revelado pela Ponte Preta e aposentado desde 2014, Vagner Moreira morre vítima da Covid-19

Ex-zagueiro tinha somente 34 anos e passou também pela Linense antes de deixar os gramados; Clube paulista lamentou a morte do atleta em nota...
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Publicado em 

23 jun 2021 às 13:47

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 13:47

Crédito: Divulgação/CA Linense
Vagner Moreira, ex-zagueiro que já atuou pela Ponte Preta e Linense, além de outros clubes de menor expressão, morreu na terça-feira (23), com apenas 34 anos, por conta de infecção da Covid-19. Vagner estava aposentado do futebol desde 2014 e chegou a disputar a Série A1 do Paulistão pelo Elefante.Revelado pela Ponte Preta, não passou muito tempo da sua vida atuando profissionalmente e defendeu o Paulínia, Primeira Camisa, Poços de Caldas, Linense e Plácido de Castro, último clube que atuou antes de se aposentar.
Confira a nota oficial do Linense lamentando a morte do ex-atleta que defendeu o clube por três anos:
- O Clube Atlético Linense lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta Vagner de Brito Moreira. Moreira jogou no Linense de 2011 a 2013, atuava de zagueiro e volante e faleceu nesta terça-feira vítima do Covid-19. Manifestamos nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e amigos.

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