Revelado no Flamengo, goleiro Daniel Tenenbaum renova por mais dois anos com o Maccabi Tel Aviv

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Desde 2016 no Maccabi Tel Aviv, o goleiro Daniel Tenenbaum renovou seu contrato por mais dois anos com a equipe israelense. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o brasileiro de 26 anos foi peça importante do clube na temporada, que terminou com a conquista do título da Copa de Israel.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estou muito feliz por ter fechado um novo acordo para ficar no Maccabi e continuar escrevendo minha própria história no lugar que é meu lar. Sempre fui muito bem tratado aqui e minha relação com todos é a melhor possível. Agora, mal posso esperar para me juntar ao restante da equipe e me preparar para a nova temporada - disse o goleiro.

Em cinco anos em Israel, Daniel tirou sua cidadania e também colecionou taças. Ao todo, o atleta foi bicampeão israelense, bicampeão da Supercopa de Israel e tricampeão da Toto Cup. Com marcas expressivas, ele atuou em 101 partidas pelo Maccabi e não sofreu gols em 59 delas.

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