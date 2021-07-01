Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Revelado no Flamengo, goleiro Daniel Tenenbaum renova por mais dois anos com o Maccabi Tel Aviv
futebol

Revelado no Flamengo, goleiro Daniel Tenenbaum renova por mais dois anos com o Maccabi Tel Aviv

Goleiro é um dos destaques do time israelense desde que chegou ao clube, em 2016. Em 101 partidas disputadas, Daniel ficou sem sofrer gols em 59 delas...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 12:39
Crédito: Divulgação
Desde 2016 no Maccabi Tel Aviv, o goleiro Daniel Tenenbaum renovou seu contrato por mais dois anos com a equipe israelense. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o brasileiro de 26 anos foi peça importante do clube na temporada, que terminou com a conquista do título da Copa de Israel.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estou muito feliz por ter fechado um novo acordo para ficar no Maccabi e continuar escrevendo minha própria história no lugar que é meu lar. Sempre fui muito bem tratado aqui e minha relação com todos é a melhor possível. Agora, mal posso esperar para me juntar ao restante da equipe e me preparar para a nova temporada - disse o goleiro.
Em cinco anos em Israel, Daniel tirou sua cidadania e também colecionou taças. Ao todo, o atleta foi bicampeão israelense, bicampeão da Supercopa de Israel e tricampeão da Toto Cup. Com marcas expressivas, ele atuou em 101 partidas pelo Maccabi e não sofreu gols em 59 delas.
+ Contratos terminados: veja os 25 jogadores mais valiosos do mundo que ficaram sem clube nesta quinta
A temporada 2021/2022 começa no próximo dia 24 de julho, com a decisão da Supercopa de Israel, entre o atual campeão israelense, o Maccabi Haifa, e o campeão da Copa de Israel, o Maccabi Tel Aviv. Já a liga nacional entrará em cena no mês seguinte, no dia 28 de agosto, quando o Maccabi Tel Aviv vai estrear contra o Bnei Sachnin, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados