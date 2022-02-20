Reus brilha, Borussia Dortmund volta a vencer e goleia Monchengladbach

O Borussia Dortmund venceu o Borussia Monchengladbach por 6 a 0 no Signal Iduna Park, pela 23ª rodada da Bundesliga. Sem Haaland, a equipe do técnico Marco Rose voltou a vencer após sofrer uma goleada em casa pela Liga Europa no último jogo. Com a vitória, a diferença para o líder Bayern de Munique é de seis pontos.
LEI DO EX!A partida começou bem movimentada, com ambas as equipes trocando passes e buscando o ataque. Mas quem se deu melhor foi o Dortmund, que abriu o placar. Aos 26 minutos, Malen tabelou com Raphael Guerreiro, carregou pela esquerda e bateu para o gol, o goleiro Sommer espalmou e sobrou para Reus marcar o primeiro do jogo.
AMPLIA O DORTMUND!Após o gol, o Dortmund aproveitou a desorganização defensiva do Monchengladbach e ampliou a vantagem no placar. Aos 32 minutos, Reus enfiou para Malen sair livre no mano a mano com o goleiro e marcar o segundo da partida.
VIROU PASSEIO!Na frente do placar e mais organizado em campo, o Dortmund confirmou a vitória ampliando a vantagem para seis gols. Aos 25 minutos da etapa final, Reus enfiou na direita para Wolf, sozinho, que chutou forte e marcou o terceiro. Em seguida, aos 29, Wolf enfiou para Reus dentro da área, que acertou um belo passe para Moukoko marcar o quarto gol. Depois, aos 36, Hummels enfiou de três dedos para Reus marcar o quinto. Nos acréscimos, Emre Can converteu pênalti e definiu o resultado.
SEQUÊNCIAO Borussia Dortmund tem um compromisso importante pela frente. Na quinta-feira, a equipe vai enfrentar o Rangers pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa. A primeira partida terminou em 4 a 2 a favor do clube escocês. Enquanto o Monchengladbach retorna a campo somente no sábado, contra o Wolfsburg, pela Bundesliga.