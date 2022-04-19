Reunião nesta terça pode definir a chegada de Mano Menezes ao Internacional

Mano Menezes está cada vez mais perto de ser anunciado como novo técnico do Internacional. Segundo noticiou o 'ge', o primeiro contato entre clube e o treinador evoluiu para uma reunião mais aprofundada, que deve ocorrer nesta terça-feira (19). >Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!A conversa deve tratar de temas específicos, como o planejamento do elenco e questões contratuais - salário e tempo de contrato. A ideia do clube é firmar um vínculo até o fim de 2022 com possibilidade de prorrogação até dezembro de 2023, mediante cumprimento de metas.

A reunião deve ter a presença do presidente Alexander Barcellos e também do diretor Paulo Autuori.

A expectativa de um acerto é tamanha que, dentro do cronograma do Inter, a ideia é oficializar o acordo até a próxima quarta (20), dando mais tempo de trabalho e ambientação para que Mano faça sua estreia diante do Fluminense, no próximo sábado (23), fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, o Maracanã foi o último estádio em que Mano atuou por um clube brasileiro. Em 2020, uma derrota por 4 a 2 diante do Flamengo encerrou seu ciclo no comando do Bahia. Depois disso, ele esteve por dois anos trabalhando no Al-Nassr-ARA onde, em 16 compromissos, angariou nove triunfos, três empates e quatro reveses entre abril e setembro de 2021.

O único elemento que traz certa preocupação nos termos iniciais seria a formatação da comissão técnica de Mano. Enquanto o Inter tem a ideia de manter os profissionais que agradam internamente e trazem boas referências na preparação de goleiros (Daniel Pavan e Marquinhos), o treinador habitualmente traz em seu grupo de profissionais um profissional para a área.