Reunião entre torcidas organizadas e jogadores do Flamengo é cancelada; entenda

A reapresentação do Flamengo ocorreu na manhã desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e teria um componente atípico, embora agendado: reunião entre membros de torcidas organizadas e jogadores do clube, alinhavada por Marcos Braz, vice-presidente de futebol. No entanto, não houve o encontro, após pressão de grupos políticos e membros da diretoria rubro-negra.Braz se viu forçado a cancelar o encontro com torcedores no CT já que também havia cancelado uma reunião com conselheiros do Fla, que seria realizada na última quarta-feira, depois que os mesmos cobraram "mais profissionalismo" ao departamento de futebol através de uma carta. Uma desmarcação levou a outra, sendo ambas por descontentamento da diretoria.

Vale lembrar que Everton Ribeiro, no desembarque do Fla após vitória na estreia da Libertadores, avisou que não havia sido informado sobre a conversa, que gerou discordância no elenco, e que a equipe, cujo capitão no último jogo foi justamente o camisa 7, tem procurado melhorar a cada partida:

- Natural não é (conversa com torcedores), mas conhecemos o futebol brasileiro e faremos de tudo para que o Flamengo siga vencendo e sendo um só, tanto torcida quanto jogadores. Importante é estarmos numa sintonia. A torcida apoiando e nos ajudando dentro de campo. E nós, dentro de campo, mostrarmos que estamos correndo e querendo vencer a todo momento.

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O próximo compromisso do Flamengo será no sábado, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, às 19h, no Antônio Accioly. Na Libertadores, a segunda rodada acontece na terça, às 21h30, no Maracanã, contra o Talleres, da Argentina.