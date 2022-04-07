Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reunião entre torcidas organizadas e jogadores do Flamengo é cancelada; entenda

Reunião ocorreria na reapresentação do plantel rubro-negro, nesta quinta-feira...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 10:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 10:14
A reapresentação do Flamengo ocorreu na manhã desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e teria um componente atípico, embora agendado: reunião entre membros de torcidas organizadas e jogadores do clube, alinhavada por Marcos Braz, vice-presidente de futebol. No entanto, não houve o encontro, após pressão de grupos políticos e membros da diretoria rubro-negra.Braz se viu forçado a cancelar o encontro com torcedores no CT já que também havia cancelado uma reunião com conselheiros do Fla, que seria realizada na última quarta-feira, depois que os mesmos cobraram "mais profissionalismo" ao departamento de futebol através de uma carta. Uma desmarcação levou a outra, sendo ambas por descontentamento da diretoria.
Vale lembrar que Everton Ribeiro, no desembarque do Fla após vitória na estreia da Libertadores, avisou que não havia sido informado sobre a conversa, que gerou discordância no elenco, e que a equipe, cujo capitão no último jogo foi justamente o camisa 7, tem procurado melhorar a cada partida:
- Natural não é (conversa com torcedores), mas conhecemos o futebol brasileiro e faremos de tudo para que o Flamengo siga vencendo e sendo um só, tanto torcida quanto jogadores. Importante é estarmos numa sintonia. A torcida apoiando e nos ajudando dentro de campo. E nós, dentro de campo, mostrarmos que estamos correndo e querendo vencer a todo momento.
> Veja a tabela do Brasileirão
O próximo compromisso do Flamengo será no sábado, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, às 19h, no Antônio Accioly. Na Libertadores, a segunda rodada acontece na terça, às 21h30, no Maracanã, contra o Talleres, da Argentina.
Crédito: NinhodoUrubu,oCTdoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados