Reunião entre forças políticas do Vasco mantém indefinições sobre data e formado da eleição

Uma reunião que se desenrolava desde a manhã terminou com mais indefinições do que definições em relação à eleição do Vasco. Os candidatos (Luiz Roberto Leven Siano mandou representantes) e o presidente da Assembleia Geral se reuniram em São Januário para tentar dar fim ao imbróglio sobre data e o formato da votação. Mas pouco ou nada foi resolvido.Parte dos presentes discorda da participação da empresa "ElejaOnline", por entenderem conflito de interesses. Um orçamento da empresa "Taffner" foi enviado a Faués Mussa, presidente da Assembleia Geral, para avaliação. Tal empresa forneceria os equipamentos para a eleição, não o pessoal.