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Reunião entre forças políticas do Vasco mantém indefinições sobre data e formado da eleição

Candidatos e o presidente da Assembleia Geral foram a São Januário, mas não chegaram em consenso até o momento. Eleição está marcada pela Justiça para 14/11, virtualmente...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 16:41
Crédito: Reprodução/Twitter Vasco
Uma reunião que se desenrolava desde a manhã terminou com mais indefinições do que definições em relação à eleição do Vasco. Os candidatos (Luiz Roberto Leven Siano mandou representantes) e o presidente da Assembleia Geral se reuniram em São Januário para tentar dar fim ao imbróglio sobre data e o formato da votação. Mas pouco ou nada foi resolvido.Parte dos presentes discorda da participação da empresa "ElejaOnline", por entenderem conflito de interesses. Um orçamento da empresa "Taffner" foi enviado a Faués Mussa, presidente da Assembleia Geral, para avaliação. Tal empresa forneceria os equipamentos para a eleição, não o pessoal.
Os impasses seguem, entre as correntes, sobre a data e o formato. Por ora, o pleito segue marcado para o dia 14 de novembro - sábado da semana que vem - após acolhimento por parte da Justiça do pedido de Mussa. O pleito fora adiado na última terça-feira diante das indefinições.
Ainda não se sabe se a eleição será presencial, virtual (como atualmente definido) ou híbrido (conforme acordo em negociação). São candidatos Alexandre Campello (à reeleição), Jorge Salgado, Júlio Brant, Luiz Roberto Leven Siano e Sérgio Frias.

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