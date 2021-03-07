Retrospecto positivo: última derrota do Fluminense para Portuguesa ocorreu em 1982

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Neste domingo, Fluminense e Portuguesa se enfrentam em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 16h. O duelo é importante para o Tricolor, que precisa da vitória após uma derrota com polêmica de arbitragem e com gol sofrido no último lance. Assim, o clube das Laranjeiras pode se apegar no retrospecto positivo contra a Portuguesa para encontrar, novamente, o caminho das vitórias. > Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003Desde 1935, os times já se enfrentaram 69 vezes: cinco vitórias da Portuguesa, seis empates e 58 vitórias do Fluminense. Isso mostra que o Tricolor venceu 84% das partidas contra a equipe lusitana e perdeu apenas 7%.

Além disso, o Fluminense balançou as redes em 94% dos confrontos e sofreu gols em apenas 36%. Em números absolutos, são 182 gols pró e apenas 35 gols contra.> Veja a tabela do Campeonato CariocaDOMINÂNCIA

A maior vitória do Fluminense sobre a Portuguesa aconteceu no dia 27 de setembro de 1936. A partida terminou em 10 a 0 para o Tricolor das Laranjeiras. EM CASA

Neste domingo, o Fluminense será o mandante da partida e isso pode ser um bom indicativo para o torcedor mais supersticioso. O placar mais recorrente nesse cenário é 4 a 0 para o Tricolor - aconteceu sete vezes. ÚLTIMA DERROTA DO FLUMINENSE

A última vez que a Portuguesa venceu o Fluminense ocorreu no dia 25 de setembro de 1982. Naquela oportunidade, vitória por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Carioca.

Desde então, foram 14 partidas: 13 vitórias do Tricolor e apenas um empate, que aconteceu em 2018. Portanto, neste domingo, o Fluminense vai em busca da 15ª partida de invencibilidade.