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Retrospecto: Palmeiras nunca foi eliminado após vencer a ida fora de casa na Copa do Brasil

Histórico do Verdão na competição nacional mostra vantagem após sair vitorioso do campo adversário no primeiro duelo dos mata-matas
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Publicado em 01 de Março de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 15:00
Crédito: Agência LANCE!
O Palmeiras deu grande passo na decisão da Copa do Brasil ao vencer o duelo de ida diante do Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, na noite do último domingo (28). Baseado no retrospecto do Verdão na competição, o resultado fora de casa pode trazer mais esperanças ao torcedor, afinal, sempre que venceu o primeiro jogo no campo adversário, o Alviverde garantiu seu objetivo na volta.>> ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final
Com 25 participações na Copa do Brasil, o Maior Campeão Nacional ocupa a terceira posição no ranking de maiores vencedores do torneio, com três taças, junto de Corinthians e Flamengo. Com exceção do vice em 1996, para o Cruzeiro, o Palestra saiu com o título de todas as finais que disputou.
O retrospecto do Alviverde na Copa é bom, especialmente após o vencer o jogo de ida. Em 44 oportunidades que o Maior Campeão Nacional venceu o primeiro confronto, o clube não avançou de fase em apenas três. Destes, todas as vezes que venceu o primeiro duelo fora de casa, garantiu a classificação ou o título na volta.Além disso, o embate entre Palmeiras e Grêmio é recorrente no torneio. Os times já se enfrentaram em cinco edições de Copa do Brasil – 1993, 1995, 1996, 2012 e 2016 – e o Tricolor é quem leva a vantagem no histórico, pois os gaúchos venceram três confrontos e o Palestra dois.
Antes entrar em campo no jogo decisivo da Copa do Brasil, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista 2021 na próxima quarta-feira (03), diante do rival Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h (horário de Brasília). A finalíssima contra o Tricolor Gaúcho, por sua vez, ocorre às 18h de domingo (7).

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