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Retrospecto entre Corinthians e Athletico-PR é equilibrado, mas Timão leva ligeira vantagem

Em cinco jogos entre os clubes na Neo Química Arena, os últimos quatro terminaram empataram...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 11:11

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 11:11

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. O duelo na reta final da competição nacional se torna importante, já que ambas as equipes brigam por uma vaga na pré-Libertadores.
O confronto entre as equipes aponta muito equilíbrio, mesmo que o Furacão não vença o duelo desde novembro de 2018. No total, são 54 jogos com 19 vitórias corintianas, 16 dos paranaenses e 19 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, são 46 partidas, com 16 triunfos do Timão, 13 do CAP e 17 empates.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosHá uma paridade até mesmo quando o Corinthians é mandante, com mais igualdades no marcador do que vitórias da equipe do Parque São Jorge. O Alvinegro venceu oito vezes em casa, contra sete do Athletico-PR e 10 empates. Na Neo Química Arena, local do jogo desta quarta-feira (10), são cinco jogos, o Timão venceu o primeiro encontro diante dos curitibanos na sua Arena, por 2 a 0, em julho de 2015, mas todos os demais jogos terminaram empatados.
No primeiro turno, os corintianos por 1 a 0, em plena Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo que marcou a estreia de Vagner Mancini no comando do clube paulista.

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