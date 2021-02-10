Retrospecto entre Corinthians e Athletico-PR é equilibrado, mas Timão leva ligeira vantagem

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. O duelo na reta final da competição nacional se torna importante, já que ambas as equipes brigam por uma vaga na pré-Libertadores.

O confronto entre as equipes aponta muito equilíbrio, mesmo que o Furacão não vença o duelo desde novembro de 2018. No total, são 54 jogos com 19 vitórias corintianas, 16 dos paranaenses e 19 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, são 46 partidas, com 16 triunfos do Timão, 13 do CAP e 17 empates.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosHá uma paridade até mesmo quando o Corinthians é mandante, com mais igualdades no marcador do que vitórias da equipe do Parque São Jorge. O Alvinegro venceu oito vezes em casa, contra sete do Athletico-PR e 10 empates. Na Neo Química Arena, local do jogo desta quarta-feira (10), são cinco jogos, o Timão venceu o primeiro encontro diante dos curitibanos na sua Arena, por 2 a 0, em julho de 2015, mas todos os demais jogos terminaram empatados.