Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Retrospecto, empates e 'lei do ex': O que esperar do Vila Nova contra o Fluminense na Copa do Brasil
futebol

Retrospecto, empates e 'lei do ex': O que esperar do Vila Nova contra o Fluminense na Copa do Brasil

Tricolor estreia na Copa do Brasil nesta terça, às 21h30, contra a equipe goiana, no Maracanã; Tigre vem acumulando empates na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 06:00

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 06:00

O Fluminense dá o pontapé inicial na Copa do Brasil nesta terça, às 21h30, diante do Vila Nova, no Maracanã. O encontro, válido pela 3ª fase, será apenas o quinto entre as equipes na história, com o Tricolor ainda invicto diante do Tigre. Nesta temporada, os goianos empilharam as classificações com empates e disputa de pênaltis na competição, enquanto o Tricolor ainda não entrou na disputa. Além disso, alguns jogadores terão a oportunidade de reencontrar o clube anos depois de terem deixado Laranjeiras. TEMPORADAO ano do Vila Nova começou estável, mas ainda assim abaixo do esperado. No Campeonato Goiano, o clube chegou à semifinal e acumulou sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Apesar da boa campanha no Estadual, a Copa do Brasil representou um sufoco para o elenco, que se classificou após dois empates, contra Rio Branco-AC e Guarani, respectivamente. Na Série B do Brasileiro, as duas rodadas terminaram em empates. Ainda que as vitórias sejam raras, o sistema defensivo é eficiente e o saldo de gols positivo. Em 18 jogos, o clube sofreu 18 gols, uma média que destoa da maior parte dos times que disputam a Série B. FASES ANTERIORES NA COPA​Na primeira fase da Copa, o Vila levou a melhor pelo critério do mando de campo. Como era o visitante, o regulamento favoreceu o time no empate sem gols com o Rio Branco-AC. No segundo duelo, contra o Guarani, a situação foi diferente. A equipe paulista abriu o placar, mas a rápida reação de Renato deixou tudo igual aos 22 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, Arthur Rezende fez o segundo gol e dificultou para o adversário, que só conseguiu empatar no minuto final. Nos pênaltis, o Vila também se garantiu e levou a melhor por 5 a 4. RETROSPECTO​Em toda a história, Fluminense e Vila Nova se enfrentaram em quatro ocasiões. No Maracanã, o Tricolor venceu todas as vezes, tanto pelo Brasileiro como pela Copa do Brasil. Por outro lado, o clube nunca triunfou em Goiânia e só conseguiu empates como visitante. Dos quatro duelos, os dois que ocorreram no Maracanã terminaram em vitória por 4 a 0 para o Flu. REENCONTROSO jogo no Maracanã também será marcado pela possibilidade dupla de "lei do ex". Wagner, meia do Vila Nova, vestiu a camisa do Fluminense entre 2012 e 2014. Hoje, ele é titular da equipe goiana e pode entrar em campo contra o ex-clube. É o mesmo caso de Pablo Dyego, Moleque de Xerém que atua no setor ofensivo do Tigre. O atacante vestiu a camisa profissional do Flu entre 2018 e 2019, mas não conseguiu firmar espaço no time principal.
Crédito: JogadoresdoFluminensedurantetreino;equipesepreparaparaaestreianaCopadoBrasil2022(Foto:Reprodução/TwitterdoFluminense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados