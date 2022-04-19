Retrospecto, empates e 'lei do ex': O que esperar do Vila Nova contra o Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense dá o pontapé inicial na Copa do Brasil nesta terça, às 21h30, diante do Vila Nova, no Maracanã. O encontro, válido pela 3ª fase, será apenas o quinto entre as equipes na história, com o Tricolor ainda invicto diante do Tigre. Nesta temporada, os goianos empilharam as classificações com empates e disputa de pênaltis na competição, enquanto o Tricolor ainda não entrou na disputa. Além disso, alguns jogadores terão a oportunidade de reencontrar o clube anos depois de terem deixado Laranjeiras. TEMPORADAO ano do Vila Nova começou estável, mas ainda assim abaixo do esperado. No Campeonato Goiano, o clube chegou à semifinal e acumulou sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Apesar da boa campanha no Estadual, a Copa do Brasil representou um sufoco para o elenco, que se classificou após dois empates, contra Rio Branco-AC e Guarani, respectivamente. Na Série B do Brasileiro, as duas rodadas terminaram em empates. Ainda que as vitórias sejam raras, o sistema defensivo é eficiente e o saldo de gols positivo. Em 18 jogos, o clube sofreu 18 gols, uma média que destoa da maior parte dos times que disputam a Série B. FASES ANTERIORES NA COPA​Na primeira fase da Copa, o Vila levou a melhor pelo critério do mando de campo. Como era o visitante, o regulamento favoreceu o time no empate sem gols com o Rio Branco-AC. No segundo duelo, contra o Guarani, a situação foi diferente. A equipe paulista abriu o placar, mas a rápida reação de Renato deixou tudo igual aos 22 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, Arthur Rezende fez o segundo gol e dificultou para o adversário, que só conseguiu empatar no minuto final. Nos pênaltis, o Vila também se garantiu e levou a melhor por 5 a 4. RETROSPECTO​Em toda a história, Fluminense e Vila Nova se enfrentaram em quatro ocasiões. No Maracanã, o Tricolor venceu todas as vezes, tanto pelo Brasileiro como pela Copa do Brasil. Por outro lado, o clube nunca triunfou em Goiânia e só conseguiu empates como visitante. Dos quatro duelos, os dois que ocorreram no Maracanã terminaram em vitória por 4 a 0 para o Flu. REENCONTROSO jogo no Maracanã também será marcado pela possibilidade dupla de "lei do ex". Wagner, meia do Vila Nova, vestiu a camisa do Fluminense entre 2012 e 2014. Hoje, ele é titular da equipe goiana e pode entrar em campo contra o ex-clube. É o mesmo caso de Pablo Dyego, Moleque de Xerém que atua no setor ofensivo do Tigre. O atacante vestiu a camisa profissional do Flu entre 2018 e 2019, mas não conseguiu firmar espaço no time principal.