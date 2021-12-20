Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Santos

Com o fim do ano de 2021, o LANCE! nesta semana, diariamente, irá trazer a retrospectiva do Santos, relembrando o desempenho do plantel da equipe alvinegra em todas as posições. E, é claro, que iniciaremos com as primeiras peças de todos os clubes: os goleiros.+Olheiro LANCE!: Listamos 10 artilheiros da temporada que estão ficando sem contrato

O ano começou com uma verdadeira disputa entre John e João Paulo pela titularidade na meta do Peixe. Com os dois goleiros em ascensão, brigando por apenas um lugar, Vladimir optou por rescindir contrato com o Santos para tentar retomar sua forma no Avaí.

Enquanto um dos arqueiros se recuperava de lesão, a diretoria santista contratou Jandrei para que a equipe tivesse uma boa reposição na posição.

O garoto Paulo Mazotti, prata da casa, passou a ser relacionado para jogos na Copa do Brasil e Brasileirão, mas acabou não recebendo oportunidades.

JOÃO PAULO

2021 pode ser considerado o melhor ano na carreira de João Paulo. Apesar do Santos ter brigado até as rodadas finais contra o rebaixamento no Brasileirão e decepcionado na Libertadores, o arqueiro viveu ótimo ano pessoal e foi o grande destaque da equipe.

A temporada contudo, não começou favorável para o camisa 34, já que ele ficou no banco de reservas para a final da Libertadores 2020, disputada em janeiro, contra o Palmeiras, e viu John ganhar cada vez mais espaço.

Após a saída de Ariel Holán, João Paulo reconquistou de vez a titularidade do Peixe, fazendo bons jogos na Libertadores.

O camisa 34 passou a ser unanimidade no Santos, se estabelecendo como um dos melhores goleiros no Brasil. Em diversas partidas do Brasileirão, ele não só foi o destaque do Peixe, como evitou piores resultados para sua equipe.

Ao final do ano, ele colheu os frutos de uma ótima temporada, sendo premiado pelo Santos com uma ampliação de contrato, que agora vai até novembro de 2026.

O jogador formado na base do Peixe e que está no clube desde 2011 falou sobre o sentimento de vestir o manto alvinegro.

- Fico muito feliz de conquistar mais esse objetivo. Sou muito feliz por vestir a camisa do Santos e quero continuar vestindo por muitos e muitos anos. Todos sabem o carinho e respeito que tenho por esse clube. Vou trabalhar e dar o meu máximo para poder sempre honrar essa camisa tão histórica e pesada - disse o goleiro.

VEJA OS PRIMEIROS JOGOS DO SANTOS NO PAULISTÃO 2022

Jogos pelo Santos na temporada 2021: 54Jogos pelo Santos: 88Gols sofridos pelo Santos em 2021: 63Gols sofridos pelo Santos: 99

JOHN

O goleiro de 25 anos começou o ano aproveitando suas oportunidades e mostrando para a torcida que tinha potencial para ser o titular. Após João Paulo ser contaminado pela Covid-19, em janeiro, o camisa 31 fez boas partidas e ganhou o voto de confiança de Cuca.

O treinador decidiu colocar John no jogo mais importante do ano, contra o Palmeiras na final da Libertadores. Ele fez partida segura, mas não conseguiu evitar o gol de Breno Lopes.

Mesmo assim, ele começou a temporada 2021 sendo o titular e dando conta do recado. Com a chegada de Fernando Diniz, John perdeu espaço, e o que estava ruim, piorou em agosto.

Ele sofreu uma lesão meniscal no joelho durante o treino realizado no CT da Chapecoense e foi submetido a cirurgia. Dessa forma, perdeu não apenas o restante da temporada em recuperação, como viu seu concorrente se consolidar na posição.

Jogos pelo Santos na temporada 2021: 11Jogos pelo Santos: 26Gols sofridos pelo Santos em 2021: 53Gols sofridos pelo Santos: 11

JANDREI

Jandrei começou o ano emprestado pelo Genoa ao Athletico-PR. No Furacão, ele teve poucas oprtunidades de jogo pois Santos é o titular inquestionável da posição.

Após o final do empréstimo, ele retornou para a Itália, onde pediu rescisão contratual com o clube. Livre no mercado, a diretoria santista enxergou em Jandrei um goleiro para fazer "sombra" a João Paulo, tendo em visto que John estava fora da temporada por lesão.

Sua única partida pelo Santos na temporada foi no empate sem gols diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Ele só foi titular pois João Paulo estava suspenso por três cartões amarelos.

Com contrato até o final do Paulistão 2022, a situação de Jandrei no Santos é incerta.

Jogos pelo Santos na temporada 2021: 1Jogos pelo Santos: 1Gols sofridos pelo Santos em 2021: 0Gols sofridos pelo Santos: 0

VLADIMIR

O experiente arqueiro já vinha sofrendo com a poucos minutos em campo, especialmente pela ascensão de João Paulo e John. Vladimir atuou apenas quatro vezes pelo Peixe em 2021, sendo todas no Paulistão.

Perdendo cada vez mais espaço, ele chegou a uma rescisão amigável em julho com o Santos, clube que o formou e onde ele passou 14 anos de sua carreira. Assim, ele foi tentar retomar o protagonismo no Avaí, onde ficou emprestado em 2019.

Com status de titular no Leão da Ilha após boa impressão em 2019, ele passou toda a Série B na reserva de Gledson, jogador de 38 anos.

O contrato de Vladimir com o Avaí termina ao final de dezembro, e o clube ainda não se pronunciou sobre o futuro do atleta.

Jogos pelo Santos na temporada 2021: 4Jogos pelo Santos: 36Gols sofridos pelo Santos em 2021: 6Gols sofridos pelo Santos: 44