Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Palmeiras

Com o fim da temporada de 2021, o LANCE! publicará uma retrospectiva do ano do Palmeiras, analisando os jogadores em suas posições. Na abertura desta série de reportagens, começaremos com eles, os goleiros, historicamente uma das peças com maior destaque do Verdão.Weverton, titular absoluto na equipe comandada por Abel Ferreira e que também veste a camisa da Seleção Brasileira, levantou mais uma taça neste ano: a da Copa Libertadores. Outros dois nomes palmeirenses também tiveram chances. Jailson e Vinícius Silvestre entraram em campo em algumas oportunidades.

No Alviverde desde 2017, o arqueiro titular da meta palmeirense também conquistou recordes nesta temporada. Ele superou Marcos em número de vitórias (29 contra 27) no torneio continental e títulos. Marcos venceu a Libertadores de 1999, já Weverton foi campeão em 2020 e 2021.Em 2021, Weverton vestiu a camisa palmeirense em 46 jogos. Foram 21 pelo Campeonato Brasileiro, 12 pela Libertadores, nove pelo Paulista, um pela Copa do Brasil, um pela Supercopa do Brasil e dois pela Recopa Sul-Americana. Pela seleção, foram três confrontos: dois pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e um pela Copa América.

O segundo goleiro do Verdão, Jailson, chegou em 2014 e se despediu recentemente do clube paulista. Nesta temporada, o goleiro participou de 18 duelos. Foram 14 pelo Brasileirão, um pela Libertadores, um pela Copa do Brasil e dois pelo Estadual. O jogador sempre foi peça importante do time pela capacidade de substituir Weverton com confiança.

Já Vinícius, revelado pelas categorias de base do Verdão, ganhou chances no início do ano, no Paulistão, quando entrou em campo seis vezes. Os outros quatro jogos da temporada foram na reta final do Nacional, quando os principais jogadores estavam de férias após a conquista da Libertadores.

Weverton46 jogos - 42 gols sofridos - 23 vitórias - 9 empates - 14 derrotas

Jailson18 jogos - 20 gols sofridos - 11 vitórias - 3 empates - 4 derrotas

Vinícius10 jogos - 9 gols sofridos - 5 vitórias - 3 empates - 2 derrotas

*Números não contam a reta final da temporada de 2020, que foi finalizada em fevereiro de 2021 por conta das mudanças no calendário devido à Covid-19.