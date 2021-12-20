Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Internacional

Chegou ao fim mais uma temporada do futebol brasileiro e o LANCE! Dá inicio a sua retrospectiva dos elencos. Nesta segunda-feira, a série que vai analisar o Internacional terá o desempenho dos goleiros Marcelo Lomba e Daniel.

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A temporada 2021 teve o pontapé inicial com o goleiro Daniel. Sem os titulares na disputa do Gauchão, coube ao prata da casa mostrar serviço.

Aposta dos dirigentes Colorados, Daniel foi bem e mostrou ao experiente Marcelo Lomba que estava na briga pela titularidade.

Com a volta dos principais jogadores do elenco, Lomba retornou a posição de maneira natural e seguiu como titular na reta final do estadual e Libertadores.Marcelo Lomba foi titular do Inter nas últimas cinco temporadas (Ricardo Duarte/Internacional)Porém, no Campeonato Brasileiro, o início ruim do Internacional pesou na conta do arqueiro, que começou a conviver com as críticas da torcida.

Pressionado, o goleiro experiente ficou pelo caminho com Diego Aguirre e viu Daniel assumir o posto. Seguro quando era acionado, ele ajudou o Inter a viver o seu melhor momento na temporada.Daniel é a aposta do Inter nos próximos anos (Ricardo Duarte / Inter / Divulgação)O atleta só não contava com uma lesão na costela. Após o revés contra o Palmeiras, no dia 18 de outubro, Daniel foi afastado do time para tratamento no departamento médico e deu espaço a Marcelo Lomba, que encerrou a temporada como titular.

Marcelo Lomba – 29 jogos ao longo de 2021

Daniel – 32 jogos ao longo de 2021