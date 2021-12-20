Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Fluminense

A temporada de 2021 chegou ao fim. Durante esta semana, o LANCE! publicará uma retrospectiva do ano de cada time, analisando os jogadores em suas posições. Na abertura desta série de reportagens, o desempenho goleiros do Fluminense será relembrado. Marcos Felipe, titular da meta, conquistou o marco de jogador que mais vestiu a camisa do Tricolor em um ano, enquanto Muriel e Pedro Rangel tiveram apenas duas oportunidades. Marcos Felipe foi o goleiro que mais entrou em campo durante a temporada, tendo completado 65 jogos. Somando à campanha de 2020, que terminou neste ano, foram 75 partidas. O número fez com que o arqueiro se tornasse o jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense em um só ano. Contudo, ele foi contestado pelas atuações, em especial em relação à defesa de pênaltis.

Em 2021, Marcos Felipe completou sua segunda temporada como profissional. Nesta campanha, o goleiro sofreu 65 gols no total. Em casa competição, foram 12 no Carioca, sete na Copa do Brasil, 36 no Brasileiro e 10 na Libertadores. Assim, a média é de um gol a cada jogo. Durante as disputas, o Fluminense bateu o recorde de pênaltis em XXI, com 19 infrações. Destas, Marcos defendeu apenas no estadual, contra o Boavista.

Muriel, por sua vez, teve menos chances de atuar. O goleiro, que perdeu a posição para Marcos Felipe na última temporada, entrou em campo apenas contra o Grêmio e o Sport, pela 11a e 12a rodadas, respectivamente. Nos 180 que esteve em campo, sofreu dois gols, um em cada jogo. O gol contra o pernmabucano não custou pontos ao time, que virou o placar e venceu por 2 a 1, na Ilha do Retiro. Contra os gaúchos, o Tricolor amargou a primeira das duas derrotas no Brasileiro. Pedro Rangel, do sub-20, participou das duas primeiras rodadas do Carioca e sofreu cinco gols, nas derrotas para o Resende e Portuguesa. João Lopes, terceiro goleiro do Fluminense, apenas foi relacionado durante a temporada. O goleiro está desde 2020 no clube e participou de 13 jogos pelo sub-23 até agora, mas tem passagens pelo Flamengo e Santa Clara, de Portugal.