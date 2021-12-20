Retrospectiva 2021: veja como foi a temporada dos goleiros do Botafogo

A temporada de 2021 teve um ponto final. No decorrer desta semana, o LANCE! trará uma retrospectiva do ano de cada clube, a partir dos jogadores de cada posição. O pontapé inicial da lista de reportagens do Botafogo trará espaço para os goleiros, onde a torcida acompanhou os contrastes de Diego Loureiro, Douglas Borges e Gatito Fernández. Diego Cavalieri: de titular no início de 2021 à dispensa em setembro (Vítor Silva/BotafogoNos primeiros jogos de 2021, o Alvinegro teve Diego Cavalieri como titular da reta final de 2020. Contudo, a equipe comandada por Eduardo Barroca já vinha em derrocada na Série A e o camisa 12 não conseguiu evitar as derrotas nos quatro jogos disputados na competição.

Além disto, as dores no tornozelo direito fizeram com que Cavalieri desfalcasse o clube nas últimas rodadas da competição. Já na reta final, com o Botafogo praticamente rebaixado, o jovem Diego Loureiro oportunidades.

Além de atuações seguras no Campeonato Estadual, o jogador de 31 anos se empenhou muito na Copa do Brasil e teve um início satisfatório na Série B. Contudo, à medida que o Alvinegro teve oscilações na batalhas pelo acesso, Douglas Borges começou a lidar com sucessivas falhas. Diante disto, perdeu espaço em definitivo na 11ª rodada.

Mesmo com a mudança de comando, Enderson Moreira depositou as fichas no goleiro oriundo das categorias de base do Alvinegro. E Diego Loureiro foi essencial para ajudar a equipe a conseguir sua arrancada rumo à conquista da Série B.

O jogador de 23 anos teve maturidade para assegurar a solidez defensiva. Além disto, foi o goleiro que saiu de campo que saiu de campo com mais jogos sem sofrer gols (foram 16 partidas).

Gatito Fernández também amargou um ano repleto de problemas. Em recuperação do edema ósseo que sofreu no seu joelho direito em setembro de 2020, o goleiro lidoiu com um longa espera.

Após não dar sinais de recuperação, o paraguaio foi submetido a uma nova artroscopia no seu joelho direito em maio. Passada a cirgurgia, o seu retorno à fase de transição aconteceu apenas em agosto. No mês seguinte, Gatito Fernández reiniciou a rotina de treinos com bola.

O alento para Gatito e os torcedores foi o goleiro estar entre os relacionados do empate em 2 a 2 com o Guarani. Mesmo não entrando em campo, após um 2021 tão pesado, sua festa terminou em euforia com a torcida.

Porém, os últimos dias de dezembro mostraram que a permanência de 2022 é incerta: ele pediu aumento de 40% no salário e a negociação está emperrada.