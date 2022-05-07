Retranqueiro? Palmeiras ostenta melhor ataque do ano entre os clubes de Série A

O Palmeiras de Abel Ferreira tem se tornado um time histórico tanto para o clube quanto para o futebol brasileiro, mas ainda há quem conteste os feitos conquistados até aqui, principalmente com o argumento de que se trata de uma equipe retranqueira. Pois é, neste ano esse tipo de crítica está bem difícil de emplacar, uma vez que o Verdão tem o melhor ataque de 2022 entre os clubes de Série A.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Em 29 jogos disputados até o momento, incluindo o Mundial de Clubes, o Alviverde marcou 61 gols, o que dá uma média 2,10 tentos por partida. Tanto em números absolutos quanto em média, é o líder do ranking em comparação com os rivais da primeira divisão Brasileirão, contando todos os jogos oficiais desde janeiro.

O mesmo ocorre quando a gente considera apenas os jogos da temporada 2022, excluindo o Mundial de Clubes, que foi válido pela de 2021. Sendo assim, o Palmeiras fez 27 partidas e marcou 58 tentos, resultando em uma média de 2,15 bolas na rede por duelo, ou seja, ainda maior do que os números com o torneio nos Emirados.Quem mais se aproxima do Verdão é o Atlético-MG, com 49 gols marcados em 24 jogos oficiais, média de 2,04 tentos por partida. Aliás, Galo e Alviverde são os únicos que ultrapassam a média de 2 gols por duelo. Botafogo (1,94), Flamengo (1,92) e Cuiabá (1,92), que vêm logo atrás na lista, estão na casa de 1,9, em um patamar inferior.

Se chegar nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras terá mais 52 jogos a fazer neste ano. Caso mantenha essa média (2,1), o que é bem improvável, o time de Abel Ferreira poderia fazer aproximadamente mais 109 gols. Somados aos 61 tentos já marcados até aqui, teríamos 170 tentos palmeirenses em 2022.

O último time de Série A que chegou a isso foi o Santos em 2010, que ficou marcado pelas goleadas sob o comando de Neymar, Robinho e Ganso. Naquele ano, o Peixe fez 176 gols em 74 partidas, média de 2,38, que é a maior dos últimos anos nesse universo de comparação.

Como dito acima, dificilmente o Verdão conseguirá manter essa média de mais de dois gols por jogo, uma vez que daqui em diante os jogos passarão a ser decisivos e o equilíbrio deve imperar na grande maioria deles. A tendência é que a equipe facilmente chegará aos 100 tentos em 2022, o que tem sido rotina para o clube, que poderá atingir a oitava temporada seguida com a contagem centenária.

Diante desses números e do que poderá vir pela frente, é difícil manter o discurso de "time retranqueiro", principalmente neste ano, em que o trabalho de Abel Ferreira e de seus jogadores parece ter dado alguns passos à frente em termos de qualidade ofensiva e com margem para melhorar. Resta saber até onde essa equipe pode ir.

Melhores ataques entre os clubes de Série A em 2022 (gols)

1) Palmeiras - 61 gols (58 gols sem o Mundial)2) Atlético-MG - 49 gols3) Flamengo - 48 gols4) Fortaleza - 47 gols5) São Paulo - 47 gols

Melhores ataques entre os clubes de Série A em 2022 (média)

1) Palmeiras - 2,10 gols por jogo (2,15 gols por jogo sem o Mundial)2) Atlético-MG - 2,04 gols por jogo3) Botafogo - 1,94 gol por jogo4) Flamengo - 1,92 gol por jogo5) Cuiabá - 1,92 gol por jogo

Número de gols do Palmeiras nas últimas temporadas

2022* - 58 gols (sem o Mundial-2021)2021 - 117 gols (com Mundial-2021)2020 - 120 gols 2019 - 105 gols2018 - 121 gols2017 - 111 gols2016 - 108 gols2015 - 113 gols

*em andamento

Melhores ataques entre clubes de Série A dos últimos 15 anos (gols)

1) Santos (2010) - 176 gols2) Flamengo (2021) - 156 gols3) Internacional (2009) - 156 gols4) Flamengo (2019) - 150 gols5) Coritiba (2011) - 142 gols

Melhores ataques entre clubes de Série A dos últimos 15 anos(média)

1) Santos (2010) - 2,38 gols por jogo2) Cruzeiro (2013) - 2,20 gols por jogo3) Flamengo (2021) - 2,08 gols por jogo4) Internacional (2009) - 2,05 gols por jogo5) Flamengo (2019) - 2,03 gols por jogo