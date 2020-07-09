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Retorno do Campeonato Baiano é cravado para o dia 22 de julho

Federação Baiana de Futebol (FBF) chegou a acordo com clubes participantes através de reunião virtual...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 18:55
Crédito: Divulgação/FBF
Após realizar uma reunião virtual com representantes dos clubes que disputavam o Campeonato Baiano antes da paralisação forçada, a Federação Baiana de Futebol (FBF) emitiu uma nota oficializando a data de retorno do estadual.
O dia escolhido foi 22 de julho, trabalhando em conciliação com as datas referentes a Copa do Nordeste, algo que já acontecia antes da pandemia do novo coronavírus.
Não à toa, inclusive, equipes como Bahia e Vitória optaram por disputar o torneio com equipes Sub-23, algo que não será possível na retomada pois ambos dissolveram os respectivos times diante da incerteza do retorno e a necessidade de arcar com os custos em meio a diminuição de receitas.
Entretanto, mal a competição teve sua notícia de retorno divulgada e uma polêmica se instaurou envolvendo o Jacobina. Isso porque, enquanto a nota oficial da FBF aponta a anuência das 10 equipes participantes do Baianão 2020, o clube que disputa a fuga do rebaixamento com o Doce Mel promete ir a justiça para buscar o adiamento da volta da competição.
A argumentação do clube é de que não há como realizar treinamentos na cidade em razão das diretrizes sanitárias do município no combate a COVID-19 e tampouco o clube tem condições financeiras de arcar com os testes ou deslocamento a outro município para treinos e jogos.

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