Retorno do Campeonato Baiano é cravado para o dia 22 de julho

Crédito: Divulgação/FBF

Após realizar uma reunião virtual com representantes dos clubes que disputavam o Campeonato Baiano antes da paralisação forçada, a Federação Baiana de Futebol (FBF) emitiu uma nota oficializando a data de retorno do estadual.

O dia escolhido foi 22 de julho, trabalhando em conciliação com as datas referentes a Copa do Nordeste, algo que já acontecia antes da pandemia do novo coronavírus.

Não à toa, inclusive, equipes como Bahia e Vitória optaram por disputar o torneio com equipes Sub-23, algo que não será possível na retomada pois ambos dissolveram os respectivos times diante da incerteza do retorno e a necessidade de arcar com os custos em meio a diminuição de receitas.

Entretanto, mal a competição teve sua notícia de retorno divulgada e uma polêmica se instaurou envolvendo o Jacobina. Isso porque, enquanto a nota oficial da FBF aponta a anuência das 10 equipes participantes do Baianão 2020, o clube que disputa a fuga do rebaixamento com o Doce Mel promete ir a justiça para buscar o adiamento da volta da competição.