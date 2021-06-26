Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Retorno de Marquinhos mostra que Corinthians segue apostando no 'garimpo' para reforçar elenco
futebol

Retorno de Marquinhos mostra que Corinthians segue apostando no 'garimpo' para reforçar elenco

Agora sob a avaliação de Sylvinho, estratégia para fortalecer o elenco permanece sendo a observação de emprestados, de jogadores da base e da equipe sub-23 do Timão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 08:00

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encaminhou o retorno do atacante Marquinhos, na ultima sexta-feira, após um pedido do técnico Sylvinho, o que mostrou qual continuará sendo a estratégia do clube para buscar reforços: o "garimpo" de jogadores dentro daquilo que já é patrimônio corintiano. Sem dinheiro, a comissão técnica se vira como pode para fortalecer o grupo para o Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Desde que Duilio Monteiro Alves assumiu a gestão do Timão, no início deste ano, a promessa foi de manter os pés no chão em relação a contratações. Tanto é que nenhum novo jogador chegou nesta temporada, sendo o único clube de Série A que não trouxe reforços em 2021. A fonte para agregar valores ao elenco tem sido as categorias de base ou o retorno de emprestados.
Essa modalidade de garimpar nomes nesses meios alternativos deve seguir em alta com Sylvinho, que já fez a sua primeira "contratação" ao pedir o retorno de Marquinhos, que teve boa passagem pelo Sport e chamou a atenção da comissão técnica para suprir uma carência no setor ofensivo corintiano.As avaliações para as demais carências, como possivelmente pode acontecer na zaga, com a saída de três jogadores da posição (Danilo Avelar, Bruno Méndez e Jemerson), devem permanecer, como declarou Sylvinho após a vitória sobre o Sport, na última quinta-feira. O elenco sub-23, que disputa o Brasileiro da categoria, também tem sido alvo das avaliações do técnico.
- Todas as possibilidades que nós tivermos nós estamos avaliando, o sub-23 nós avaliamos desde a nossa chegada, impossível avaliar todos, mas na medida do possível, das necessidades, dos treinos, vamos continuar avaliando esses atletas - afirmou o comandante alvinegro.
Outros dois jogadores que retornaram de empréstimo estão sendo avaliados e foram reintegrados ao elenco: o meio-campista Thiaguinho e o lateral-direito Matheus Alexandre, ambos de posições carentes (o meio perdeu Camacho e vai perder Ramiro0 e podem ganhar minutos, se corresponderem nos treinos.
- (Jogadores) Precisam maturar rápido, já temos outros jovens no grupo, é importante, como tenho dito a eles, existe uma preparação coletiva, mas tem uma preparação individual, vocês vão me ver falando sobre isso, porque eu acredito nisso, o atleta responde, e é importante ele estar respondendo e aqueles que forem respondendo, vão ter mais minutos - completou.
Vale lembrar que esses "garimpos" trouxeram bons resultados recentemente, como João Victor, que voltou do Atlético-GO (com a anuência de Vagner Mancini), e Gustavo Mosquito (com o aval de Tiago Nunes). Ambos são titulares da equipe atualmente e reforçaram o elenco sem custos. A esperança é que Marquinhos e outros atletas possam ter esse mesmo sucesso na temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados