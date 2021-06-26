Retorno de Marquinhos mostra que Corinthians segue apostando no 'garimpo' para reforçar elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encaminhou o retorno do atacante Marquinhos, na ultima sexta-feira, após um pedido do técnico Sylvinho, o que mostrou qual continuará sendo a estratégia do clube para buscar reforços: o "garimpo" de jogadores dentro daquilo que já é patrimônio corintiano. Sem dinheiro, a comissão técnica se vira como pode para fortalecer o grupo para o Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Desde que Duilio Monteiro Alves assumiu a gestão do Timão, no início deste ano, a promessa foi de manter os pés no chão em relação a contratações. Tanto é que nenhum novo jogador chegou nesta temporada, sendo o único clube de Série A que não trouxe reforços em 2021. A fonte para agregar valores ao elenco tem sido as categorias de base ou o retorno de emprestados.

Essa modalidade de garimpar nomes nesses meios alternativos deve seguir em alta com Sylvinho, que já fez a sua primeira "contratação" ao pedir o retorno de Marquinhos, que teve boa passagem pelo Sport e chamou a atenção da comissão técnica para suprir uma carência no setor ofensivo corintiano.As avaliações para as demais carências, como possivelmente pode acontecer na zaga, com a saída de três jogadores da posição (Danilo Avelar, Bruno Méndez e Jemerson), devem permanecer, como declarou Sylvinho após a vitória sobre o Sport, na última quinta-feira. O elenco sub-23, que disputa o Brasileiro da categoria, também tem sido alvo das avaliações do técnico.

- Todas as possibilidades que nós tivermos nós estamos avaliando, o sub-23 nós avaliamos desde a nossa chegada, impossível avaliar todos, mas na medida do possível, das necessidades, dos treinos, vamos continuar avaliando esses atletas - afirmou o comandante alvinegro.

Outros dois jogadores que retornaram de empréstimo estão sendo avaliados e foram reintegrados ao elenco: o meio-campista Thiaguinho e o lateral-direito Matheus Alexandre, ambos de posições carentes (o meio perdeu Camacho e vai perder Ramiro0 e podem ganhar minutos, se corresponderem nos treinos.

- (Jogadores) Precisam maturar rápido, já temos outros jovens no grupo, é importante, como tenho dito a eles, existe uma preparação coletiva, mas tem uma preparação individual, vocês vão me ver falando sobre isso, porque eu acredito nisso, o atleta responde, e é importante ele estar respondendo e aqueles que forem respondendo, vão ter mais minutos - completou.