Retorno de Juninho faz Ramon ganhar em opções táticas no Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O empate com o Bragantino em casa, depois de sair na frente no placar, deixou um sentimento de frustração no Vasco, no último domingo. Depois de sofrer o empate o time não conseguiu manter o ritmo intenso para buscar a reação e sair com a vitória A partida, no entanto, trouxe uma boa notícia para o técnico Ramon Menezes. A aposta nos jogadores formados na base mostrou resultado, em especial com Juninho, que ganhou elogios do treinador por ter criado chances de perigo.

O Cruz-Maltino vinha sofrendo, nas últimas partidas com a dependência de Benítez e Andrey na armação ofensiva. Com a dupla vetada pelo Departamento Médico, o garoto de 19 anos apareceu como uma "válvula de escape" de qualidade para a equipe.

– Juninho é um jogador inteligente, que une a técnica com a força e velocidade. Pode jogar em várias funções. Contra o Santos, jogou pela ponta esquerda. Pode também jogar como segundo volante pela esquerda ou direita. Ele cria um leque de opções táticas e isso é muito bom para a gente. Vai acrescentar muito. Ele ficou muito tempo resolvendo a questão contratual depois teve uma lesão mas é um jogador importante que vem evoluindo. Ele melhorou o posicionamento dentro de campo e tem talento de sobra – elogiou Ramon após a partida.

Juninho e Marcos Junior foram as novidades no meio-campo, junto com Bruno Gomes. A ausência de Fellipe Bastos, jogador bastante criticado pelas atuações recentes foi opção da comissão técnica. A julgar pelas palavras do treinador, a tendência é a repetição da nova formação.

– Todos os jogadores são importantes. Andrey e Benitez foram vetados. Optei por Marcos Júnior, Bruno Gomes e Juninho. Fellipe Bastos vem de um desgaste físico muito grande. Vai buscar a recuperação Ele tem que estar muito bem fisicamente, já nos ajudou muito e vai continuar ajudando. Juninho tem muito talento e força física, segura bem a bola. O Marcos Junior cresceu de produção e é isso que esperamos dos atletas, esse crescimento. Quero que eles busquem espaço, jogando ou não. Gostei muito de tudo que aconteceu dentro de campo – concluiu o treinador.