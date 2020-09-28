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futebol

Retorno de Juninho faz Ramon ganhar em opções táticas no Vasco

Jogador de 19 anos formado na base do Cruz-Maltino retornou após período ausente por lesão e ajudou a equipe a criar oportunidades no empate com o Bragantino...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 06:00
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O empate com o Bragantino em casa, depois de sair na frente no placar, deixou um sentimento de frustração no Vasco, no último domingo. Depois de sofrer o empate o time não conseguiu manter o ritmo intenso para buscar a reação e sair com a vitória A partida, no entanto, trouxe uma boa notícia para o técnico Ramon Menezes. A aposta nos jogadores formados na base mostrou resultado, em especial com Juninho, que ganhou elogios do treinador por ter criado chances de perigo.
O Cruz-Maltino vinha sofrendo, nas últimas partidas com a dependência de Benítez e Andrey na armação ofensiva. Com a dupla vetada pelo Departamento Médico, o garoto de 19 anos apareceu como uma "válvula de escape" de qualidade para a equipe.
– Juninho é um jogador inteligente, que une a técnica com a força e velocidade. Pode jogar em várias funções. Contra o Santos, jogou pela ponta esquerda. Pode também jogar como segundo volante pela esquerda ou direita. Ele cria um leque de opções táticas e isso é muito bom para a gente. Vai acrescentar muito. Ele ficou muito tempo resolvendo a questão contratual depois teve uma lesão mas é um jogador importante que vem evoluindo. Ele melhorou o posicionamento dentro de campo e tem talento de sobra – elogiou Ramon após a partida.
Juninho e Marcos Junior foram as novidades no meio-campo, junto com Bruno Gomes. A ausência de Fellipe Bastos, jogador bastante criticado pelas atuações recentes foi opção da comissão técnica. A julgar pelas palavras do treinador, a tendência é a repetição da nova formação.
– Todos os jogadores são importantes. Andrey e Benitez foram vetados. Optei por Marcos Júnior, Bruno Gomes e Juninho. Fellipe Bastos vem de um desgaste físico muito grande. Vai buscar a recuperação Ele tem que estar muito bem fisicamente, já nos ajudou muito e vai continuar ajudando. Juninho tem muito talento e força física, segura bem a bola. O Marcos Junior cresceu de produção e é isso que esperamos dos atletas, esse crescimento. Quero que eles busquem espaço, jogando ou não. Gostei muito de tudo que aconteceu dentro de campo – concluiu o treinador.
O próximo compromisso do Vasco no Brasileirão será desafiador. O time de Ramon viaja até Belo Horizonte para enfrentar o líder Atlético-MG, no domingo, às 20h30. A boa notícia é a semana inteira para trabalhar e recuperar os jogadores, algo raro no calendário da atual temporada.​

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