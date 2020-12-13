Retorno de João Paulo ao gol do Santos pode gerar dúvidas na cabeça de Cuca

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

João Paulo retornará ao gol do Santos no duelo contra o Flamengo, neste domingo (13), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, já que o técnico Cuca levará equipe reserva para o confronto. No entanto, será a oportunidade do arqueiro santista retornar à titularidade depois de perder o posto para John.

João iniciou a temporada como terceira opção pra a meta santista, que tinha Éverson, atualmente no Atlético-MG, como titular e Vladimir como reserva. Na retomada pós-pandemia do futebol, o então dono do gol do Peixe acionou o clube judicialmente, pedindo a rescisão unilateral do seu contrato, por conta de pendências financeiras, perdendo no Judiciário e, posteriormente, sendo negociado com o Galo, Já a opção imediata, sofreu uma lesão no dedo mínimo do pé direito, após cinco jogos na titularidade. Caiu, portanto, a vaga de dono da meta do Alvinegro no colo de João Paulo, que aos 25 anos de idade já integrava o elenco profissional do clube há cinco temporadas. João Paulo, literalmente agarrou as oportunidades. Foram 25 jogos disputados, caindo nas graças dos torcedores que passaram a chama-lo de João Paulo III, em alusão ao Papa João Paulo II.

No entanto, após o empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Nabib Chedid, pela 20ª rodada do Brasileirão, o Santos teve a baixa de João Paulo, que foi diagnosticado com o novo coronavírus logo após a partida. John, outra cria do Peixe, aproveitou a oportunidade e, de quarto goleiro, superou o seu companheiro e assumiu o gol santista, fazendo boas partidas e colocando JP no banco de reservas.

Agora, sete partidas depois, João Paulo terá a oportunidade de colocar um grande ponto de interrogação na cabeça do técnico Cuca, e por que não, do preparador de goleiros Arzul, que tem bastante autonomia em relação as decisões sobre a meta do Santos, até porque o camisa 34 não deixou o time titular por deficiência, mas por ter que se isolar por conta da contaminação a Covid--19.