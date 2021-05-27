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futebol

Retornando ao Flamengo, Rodinei se despede do Internacional: 'Dei a vida'

Lateral-direito se reapresenta no Ninho do Urubu na próxima terça-feira...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 12:18

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 12:18
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
A passagem de Rodinei pelo Internacional está encerrada após um ano e cinco meses, e o lateral-direito usou as redes sociais para publicar uma mensagem de agradecimento aos companheiros e funcionários do Gigante do Beira-Rio. Na publicação, lamentou o fato de não ter conquistados títulos pelo Colorado neste período, "mesmo tendo ficado tão perto". O Inter foi vice do Campeonato Brasileiro, em 2020 para o Flamengo, e do Gaúcho, em 2021 para o Grêmio.
- Só eu sei o quanto fui muito feliz aqui e vou levar apenas coisas boas desses momentos. Dei a vida e busquei honrar esse manto desde o primeiro até o último dia em que levei o escudo Colorado no peito. O único gosto amargo que ficou é de não ter conquistado um título nesse período, mesmo tendo ficado tão perto - diz trecho da publicação feita por Rodinei, que volta ao Flamengo. Rodinei retornará de empréstimo junto ao Internacional, que optou por não exercer a opção de compra, e é esperado para reiniciar os treinos no Ninho do Urubu a partir do dia 1º de junho (terça-feira). O lateral-direito se tornou uma peça importante para o Colorado ao longo de sua passagem. Nesta temporada, inclusive, chegou a ser o líder de assistências no futebol brasileiro, com sete.Além de Rodinei, outro campeão da Libertadores em 2019 retornará ao Flamengo nos próximos dias. Trata-se do volante paraguaio Piris da Motta, que estava emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia na última temporada.

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