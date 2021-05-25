Resultados e critérios de desempate: o que o Fluminense precisa fazer para avançar na Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está preparado para jogar a vida na Libertadores. Nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, o Tricolor visitará o River Plate (ARG) para definir as duas vagas às oitavas de final da competição e tem uma missão ingrata. O time de Roger Machado vem de duas derrotas consecutivas, a primeira contra o Junior Barranquilla (COL) e a segunda na final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, e precisa se recuperar. Veja os cenários a seguir.

Veja como está a tabela da Libertadores

O Grupo D da Libertadores atualmente tem o River Plate como líder, com nove pontos e dois gols de saldo. O Fluminense vem em segundo, com oito pontos e um no saldo. O Junior Barranquilla (COL) é o terceiro, com seis pontos e 0 de saldo. O Independiente Santa Fe (COL), já eliminado até da Sul-Americana, tem dois pontos e -3 de saldo.

​VITÓRIA DO FLUMINENSE

O Fluminense se classifica em primeiro lugar no Grupo D, com 11 pontos, ultrapassando o River, que ficaria com 9, em segundo. Neste caso, os argentinos torcem por um tropeço do Junior Barranquilla para não correr riscos, já que, em caso de vitória, também chegaria aos 9 pontos e a definição ficaria pelo saldo de gols. Vale lembrar que quem termina na liderança tem também a vantagem de decidir em casa nas oitavas de final.EMPATE DO FLUMINENSE

Este cenário é o que precisará de mais contas. O Fluminense chegaria aos 9 pontos e o River iria a 10. Para pegar a segunda vaga, o Tricolor precisaria torcer para que o Junior perca ou empate com o Santa Fe. Caso o time de Barranquilla vença, empatam com os brasileiros com 9 pontos. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O Flu tem 1 atualmente, enquanto os colombianos tem 0.

Se o Junior vencer pela diferença mínima e o saldo também ficar igual, o segundo critério é de gols marcados. O Fluminense tem 7 contra 6 dos colombianos. Se tudo isso seguir igualado, o terceiro critério são os gols marcados fora de casa e atualmente cada um fez três como visitante. Como ambos atuam longe de seus domínios, não há chances de a definição precisar ser feita pelo quarto e último critério, a posição no ranking de clubes da Conmebol de fevereiro de 2021.

DERROTA DO FLUMINENSE

Deste jeito, o Fluminense permaneceria com 8 pontos e só se classificaria se o Junior Barranquilla perdesse ou empatasse com o Santa Fe.

Vale lembrar que entre o Flu, River e Junior, aquele que não se classificar para as oitavas de final irá para a Sul-Americana, já que o Santa Fe não tem mais chances. O clássico entre os colombianos, inclusive, será disputado em Ambato, no Equador, cidade a 2.500 metros de altitude. Bogotá, onde o Santa Fe atua normalmente, tem 2.650 metros, enquanto Barranquilla fica no nível do mar.