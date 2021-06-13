Resultado x atuação: Início de Série B e momento atual do Vasco geram atenção aos fatos e às interpretações

Para tudo na vida existem os fatos e as interpretações. No caso do Vasco, existia o fato de o time vir de dois jogos sem vencer na temporada e não ter vencido nenhum dos dois primeiros compromissos pela Série B. Além do fato de ter perdido em casa o jogo de estreia. Já a interpretação geral era de que a equipe vinha jogando mal há pelo menos um mês. Mas as interpretações por vezes divergem. O técnico Marcelo Cabo analisa que o time melhorou nos últimos jogos. Ao menos é o que ele diz à imprensa.É natural que comandantes não exponham os seus atletas. Mas o treinador vem fazendo alterações para além das necessidades físicas, numa prova de que não está tão satisfeito assim. Só que também é fato, para alimentar a narrativa do treinador, que o time, em dois jogos fora de casa, não foi derrotado. A apuração do LANCE! dá conta de que o início de tabela era difícil. Inviável era perder em casa, ainda mais da forma como se deu a derrota para o Operário.