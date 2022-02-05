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Respostas, live surpresa e indicação de jogador: John Textor vive interação com o Botafogo nas redes

Futuro investidor do Botafogo está sempre de olho no Twitter, responde internautas no site e participou até de espaço com botafoguenses e jornalistas 'de surpresa'...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 07:00
Se John Textor está fora do Brasil e não consegue acompanhar o Botafogo de perto, ele tenta trazer a rotina do clube para o dia a dia dele - e muito disso passa pelas ações na internet. O empresário, que está na reta final para adquirir 90% da SAF do Alvinegro, tem contato praticamente diário com torcedores do Glorioso nas redes sociais.+ Humildade, destaque na Copinha e 'técnica de camisa 10': quem é Raí, meia que selou a vitória do Botafogo
O Twitter é o principal "ponto de encontro" de Textor. Ele responde torcedores quase que diariamente na plataforma. São milhares de interações com pedidos de reforços, indicações e até mesmo declarações de amor.
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Ele chegou a quebrar uma barreira recentemente ao participar de um 'Spaces', onde os usuários abrem uma transmissão ao vivo em áudio. Na madrugada de quarta para quinta-feira, ele simplesmente entrou de surpresa em uma live do perfil "Botafogo SA News". Rapidamente, a conversa teve milhares usuários conectados.
Em pouco mais de 20 minutos na conversa, John Textor afirmou que analisa o mercado com cautela - um dos motivos por o Botafogo ter 'congelado' as negociações atuais com Elkeson e Óscar Romero, por exemplo - porque o leque de possibilidades aumentou. Ele afirmou que pode encontrar "20 jogadores que querem jogar no Botafogo por posição".
Demora para contratar? Textor preferiu definir como uma análise necessária e tentar ser o máximo preciso na busca de título, algo que ele reafirmou ser o grande objetivo. Apesar de admitir estar atrasado em relação ao mercado, o empresário colocou durante a transmissão que este movimento é importante para a montagem do elenco.INDICAÇÃO DE JOGADORJohn Textor deu até de olheiro no Twitter. No último domingo, ele postou um vídeo de Dylan Talero, jogador colombiano de 17 anos do FC Florida, o apelidando de "Pequeno Ronaldo". Na legenda, a pergunta: "Será que mandamos ele para o Rio?"
O norte-americano havia afirmado em outra oportunidade que gostaria de expandir os horizontes das categorias de base do Botafogo com chegadas de jogadores de outros países.
Crédito: JohnTextoréoinvestidordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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