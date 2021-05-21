Responsável pelo setor de inteligência do Santos pede demissão

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O gerente de inteligência do Santos, Everson Rocha, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira. O profissional explicou para o presidente Andres Rueda que têm novos projetos, e por essa razão, decidiu deixar o Peixe. No clube, a decisão foi vista como algo natural e que a saída foi feita de forma amigável.Formado em Gestão e Planejamento de negócios, Everson Rocha chegou ao Santos em setembro de 2019, vindo junto ao Athletico Paranaense. O Santos ainda conta no departamento com Bebeto Sauthier, Raphael Barletta e Victor Saad.

Houve um grande investimento do Santos desde 2018 no setor de Scout. Em entrevista no ano passado, Bebeto Sauthier, na Santos TV, comentou sobre o trabalho do setor:

- Atualmente o clube conta com setor de inteligência, que passou por upgrade estrutural. Temos uma sala que é referência no cenário nacional. E o principal é a metodologia. Criamos novos processos, padronizamos relatórios, integramos com a base. Sub-15, sub-17 e sub-20 integrados ao profissional e feminino. Buscamos informações e analisamos a própria equipe do Santos, adversários e mercado. Há dois ou três meses dividimos isso, quem coordena mercado é o Everson (Rocha). São áreas integradas e aqui na inteligência cuidamos da análise individual e do adversário - disse o analista.O Santos em nota se pronunciou referente a saída do profissional: