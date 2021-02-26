AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reservas se reapresentam iniciam preparação do Corinthians para estreia do Paulistão
futebol

Reservas se reapresentam iniciam preparação do Corinthians para estreia do Paulistão

Timão fará apenas um treino com elenco completo para encarar o Red Bull Bragantino, neste domingo (28)...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 19:00
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Os reservas e não relacionados no empate sem gols entre Internacional e Corinthians, na noite da última quinta-feira (25), se reapresentaram na tarde desta sexta-feira (26). O trabalho foi regenerativo já visando a estreia corintiana no Campeonato Paulista, neste domingo (28), às 21h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
Na tarde deste sábado (27), o Timão faz o único treino com todos jogadores que estão a disposição, será a única atividade completa visando o duelo conta o Massa Bruta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados