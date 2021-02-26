Reservas se reapresentam iniciam preparação do Corinthians para estreia do Paulistão

Os reservas e não relacionados no empate sem gols entre Internacional e Corinthians, na noite da última quinta-feira (25), se reapresentaram na tarde desta sexta-feira (26). O trabalho foi regenerativo já visando a estreia corintiana no Campeonato Paulista, neste domingo (28), às 21h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
Na tarde deste sábado (27), o Timão faz o único treino com todos jogadores que estão a disposição, será a única atividade completa visando o duelo conta o Massa Bruta.