Reservas do Flamengo deixam de ser trunfos e perdem ótimo aproveitamento; veja números

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A atuação inconsistente diante do Grêmio na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro e no Maracanã, demonstrou que o Flamengo ainda não retornou aos trilhos. Domènec Torrent viu a sua equipe empatar na reta final, de pênalti, em um período em que as substituições não surtiam o efeito esperado. Aliás, este início de trajetória do catalão tem destoado dos números da equipe comandada por Jorge Jesus quanto a esse quesito (também).

Isso porque, com o grupo principal em 2020, o banco vinha sendo um dos principais trunfos do Flamengo no ano. Segundo um levantamento do LANCE!, com o técnico português, 32,5% dos gols do Rubro-Negro tinham colaboração direta de um jogador que entrou no decorrer de um jogo, seja com bola na rede ou assistência.

Ao todo, 14 dos 43 gols do Flamengo com Jorge Jesus, em 2020, vieram graças aos reservas (veja a lista completa abaixo). Com Dome, recém-chegado e ainda a conhecer melhor as características do elenco, os atletas acionados do banco não têm feito a diferença. Dos dois gols marcados sob o comando do catalão, em quatro partidas, nenhum foi fruto de um reserva chamado.Outro ponto que chama a atenção: Domènec Torrent não se notabilizado por efetuar as cinco substituições que tem direito e, geralmente, opta por variações táticas e um ataque com extremos. Na última entrevista coletiva, explicou:

O PRÓXIMO JOGO

Em busca de uma sequência de vitórias, de preferência com uma mãozinha do banco para fazer valer o investimento no elenco estrelado, o Flamengo terá um clássico como próximo desafio. O adversário será o Botafogo, às 11h deste domingo, no Maracanã e pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Neste momento, o Flamengo de Dome soma apenas quatro pontos.

TODAS AS COLABORAÇÕES DO BANCO EM 2020 (grupo principal)*

- Resende 1x3 Flamengo (5ª rodada da Taça Guanabara) - gol e assistência de Pedro (2 participações)- Flamengo 2x0 Madureira (6ª rodada da Taça Guanabara) - gol de Pedro (1)- Independiente Del Valle 2x2 Flamengo (ida da Recopa Sul-Americana) - gol de Pedro (1)- Boavista 1x2 Flamengo (final da Taça Guanabara) - assistência de Pedro (1)- Flamengo 3x0 Independiente Del Valle (Recopa Sul-Americana) - assistência de Vitinho (1)- Cabofriense 1x4 Flamengo (1ª rodada da Taça Rio) - duas assistências de Diego (2)- Junior Barranquilla 1x2 Flamengo (1ª rodada da Libertadores) - assistência de Michael (1)- Bangu 0x3 Flamengo (4ª rodada da Taça Rio) - gol de Pedro Rocha (1)- Flamengo 2x0 Boavista (5ª rodada da Taça Rio) - assistência de Michael (1)- Fluminense 1x1 Flamengo (final da Taça Rio) - gol de Pedro (1)- Fluminense 1x2 Flamengo (ida da final do Carioca) - gol de Michael (1)- Flamengo 1x0 Fluminense (volta da final do Carioca) - gol de Vitinho (1)