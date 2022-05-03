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Reserva, Goulart afirma jogar fora de posição no Santos

Meia-atacante já conversou com o técnico Fabián Bustos sobre o melhor posicionamento...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 12:51
O meia-atacante Ricardo Goulart entrou na metade do segundo tempo na derrota do Santos no clássico para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, pelo Brasileiro nesta segunda-feira. Na zona mista após a partida, o camisa 10 falou sobre ficar no banco de reservas e acredita estar jogando fora de posição com Bustos. -Não é comum [o camisa 10 no banco de reservas] Eu vinha jogando, estou bem, com bons números. Mas futebol muda rápido, vem treinador novo... Joguei minha carreira inteira como meia no 4-2-3-1. Agora é 4-4-2, jogo realmente fora de função e conversei com ele, está claro. Ele é nosso comandante e respeito a decisão dele. Na minha carreira toda fui meia, ponta de lança armando com volantes e atrás dos atacantes. Hoje o treinador joga com dois atacantes e sem meia. Isso é complicado para mim e já conversei com ele. Ele sabe o que é bom para a equipe e eu tenho que trabalhar - afirmou.
- Sou um jogador experiente, ele é experiente, e eu respeito totalmente a decisão dele. Primeiro pensamento é o Santos, independentemente do esquema tático. Deixei claro para ele como jogo, como meus números foram bons e ele é o treinador. Vamos seguir trabalhando - acrescentou Goulart.Ele não começou entre os titulares na vitória do Santos sobre o América-MG, na Vila Belmiro, e no clássico desta segunda-feira. Nos 12 jogos de Bustos até então, foram 10 jogos com o meia-atacante iniciando entre os titulares.
Crédito: RicardoGoulartperdeuaposiçãoparaLéoBaptistãonoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

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