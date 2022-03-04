Resende x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

Vale troféu! Neste sábado, o Fluminense pode se consagrar como campeão da Taça Guanabara e, de quebra, ainda garantir a vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca. Mas a missão não será simples. O adversário é o Resende, o melhor entre os pequenos e ainda sonhando com uma vaga entre os quatro primeiros, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 16h.O Resende não perde há três jogos no Cariocão. Venceu Boavista e Volta Redonda, e empatou com o Flamengo em partida que vencia até o fim, mas acabou cedendo o 2 a 2. Em quinto lugar, a equipe tem 12 pontos, quatro a menos que o Botafogo, atual quarto colocado. Heitor e Emanuel Biancucchi voltam após cumprir suspensão.
Já o Fluminense vem da segunda melhor sequência de sua história com 10 vitórias seguidas e embalado com a classificação para a terceira fase da Libertadores. O Tricolor deve poupar alguns de seus titulares porque entra em campo novamente pela competição continental já na próxima semana. Assim, é provável que nomes como Jhon Arias ganhem novas oportunidades, como vem acontecendo nas últimas rodadas.FICHA TÉCNICARESENDE X FLUMINENSE
Data/Hora: 05/03/2022, às 16hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto BarcelosOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso, Khevin, João Felipe, Brendon, Emanuel Biancucchi, Igor Bolt e Raphael Macena.
Pendurados: João Felipe, Jefferson Luis e IngroSuspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Martinelli, Nonato e Ganso; Jhon Arias e Caio Paulista
Desfalques: Fred (lesão na coxa), Luan Freitas (cirurgia no joelho), John Kennedy (cirurgia no pé), Marlon (transição)Pendurados: David Braz e Samuel XavierSuspensos: Ninguém