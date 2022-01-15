Resende e Novorizontino eliminam Corinthians e Grêmio! Os resultados dos jogos de sexta na Copinha

A sexta-feira de Copinha foi encerrada com um jogo emocionante entre Corinthians e Resende. Melhor para os cariocas, que eliminaram o Timão com gol nos acréscimos por 2 a 1. Não foi a única surpresa do dia: mais cedo, o Novorizontino bateu o Grêmio por 2 a 1. Favoritos como Fluminense, Botafogo e Santos confirmaram suas classificações. A terceira fase da competição tem prosseguimento neste sábado. Confira abaixo os resultados dos jogos desta sexta-feira.Terceira faseTaubaté-SP 1 (3) x (4) 1 Botafogo Votuporanguense-SP 0 x 1 Bahia Ponte Preta 0 x 3 Fluminense Mirassol-SP 2 x 0 Sport-PEFerroviária 0(4)x0(5) Santos Novorizontino 2x1 Grêmio Falcon 1(4)x1(5) América-MG Corinthians 1x2 Resende