Rescisão de Wellington Silva com o Fluminense é publicada no BID

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A rescisão do atacante Wellington Silva foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O destino do atleta será o Japão. Ele assinará com o Gamba Osaka, mas a transferência não dará compensação financeira ao Tricolor, já que os japoneses vão arcar com as dívidas que o clube tinha com o atleta.

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Wellington Silva vinha treinando separado do restante do elenco, aguardando apenas a resolução da parte burocrática. O que atrasou a ida do jogador foi um posicionamento do governo japonês para saber se poderia ou não entrar no país, em razão da pandemia do novo coronavírus.

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O jogador sequer vinha sendo relacionado para as partidas do Flu na reta final do Brasileirão. O contrato com o Tricolor era válido até junho e Wellington Silva poderia até assinar um pré-contrato com a equipe japonesa, mas só poderia se transferir em julho.