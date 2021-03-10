Rescisão de Wellington Silva com o Fluminense é publicada no BID

A rescisão do atacante Wellington Silva foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O destino do atleta será o Japão. Ele assinará com o Gamba Osaka, mas a transferência não dará compensação financeira ao Tricolor, já que os japoneses vão arcar com as dívidas que o clube tinha com o atleta.
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Wellington Silva vinha treinando separado do restante do elenco, aguardando apenas a resolução da parte burocrática. O que atrasou a ida do jogador foi um posicionamento do governo japonês para saber se poderia ou não entrar no país, em razão da pandemia do novo coronavírus.
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O jogador sequer vinha sendo relacionado para as partidas do Flu na reta final do Brasileirão. O contrato com o Tricolor era válido até junho e Wellington Silva poderia até assinar um pré-contrato com a equipe japonesa, mas só poderia se transferir em julho.
Formado na base do Fluminense, Wellington Silva voltou às Laranjeiras no começo de 2020 para sua terceira passagem. Ele havia sido emprestado ao Internacional, mas voltou a pedido de Odair Hellmann. Nesta temporada foram 36 jogos e seis gols.