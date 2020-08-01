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futebol

Rescisão de Sasha com o Santos é revogada, e juiz responsável abandona o caso; entenda

Atleta busca o rompimento do seu vínculo com o Peixe por conta de pendências financeiras...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 19:43
Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium
O contrato do atacante Eduardo Sasha com o Santos foi reativado menos de 24 horas após a primeira decisão da 6ª Vara da Justiça do Trabalho de Santos, que concedia o direito de rescisão unilateral do vínculo.
O juiz responsável pelo caso, Carlos Ney Pereira Gurgel, se deu como suspeito de tomar a decisão por motivo de foro íntimo, respeitando o inciso primeiro do artigo 145 do Código de Processos Civis, que dá ao magistrado o direito de não declarar as suas razões para tal decisão.
Carlos deixou o comando do processo e um substituto será designado para um novo veredicto a partir desta segunda-feira (03). Enquanto isso, Sasha volta a ter vínculo com o Peixe, o que não significa que o novo responsável pelo caso repita a decisão inicial e permita novamente a rescisão do jogador com o Alvinegro Praiano.
Eduardo Sasha cobra do Santos os valores referentes a redução salarial dos últimos três meses, já que a diretoria reduziu os vencimentos do elenco em 70% sem o consentimento dos atletas, além de valores referentes ao FGTS e o 13º salário.

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