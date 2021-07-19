Rescisão de Rogério Ceni com o Flamengo é publicada no BID, e técnico pode assinar com novo clube

Crédito: Staff Images/CONMEBOL

Rogério Ceni não tem mais, oficialmente, mais nenhum vínculo com o Flamengo. Nove dias após a demissão, a rescisão do técnico com o Rubro-Negro foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira. Agora, Ceni está livre para assinar e comandar outra equipe na sequência da temporada.

+ Com Rodrigo Caio e Bruno Henrique de volta, Flamengo se reapresenta e treina de olho na LibertadoresVale lembrar que Rogério Ceni não aceitou o acordo oferecido pelo Flamengo, que terá que pagar a multa rescisória integral ao treinador. O valor é referente aos salários que o técnico receberia até o fim do contrato (dezembro de 2021) e gira em torno de R$ 3 milhões.

Após oito meses à frente do Flamengo, Rogério Ceni não aguentou a pressão e foi demitido após uma sequência de maus resultados e um crescente desgaste interno. Na véspera do anúncio da saída, um áudio de Roberto Drummond, ex-analista do departamento de scout do clube rubro-negro, vazou nas redes sociais com duras críticas ao treinador.

Rogério Ceni chegou ao Flamengo em novembro de 2020 para substituir o espanhol Domènec Torrent. Ao todo, foram 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele conquistou três títulos (Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil).

+ Caminho a Montevidéu: veja o chaveamento completo da Libertadores