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Rescisão de Rogério Ceni com o Flamengo é publicada no BID, e técnico pode assinar com novo clube

Treinador foi demitido pelo clube rubro-negro no último dia 10 após sequência de maus resultados e desgaste interno...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 18:10

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:10

Crédito: Staff Images/CONMEBOL
Rogério Ceni não tem mais, oficialmente, mais nenhum vínculo com o Flamengo. Nove dias após a demissão, a rescisão do técnico com o Rubro-Negro foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira. Agora, Ceni está livre para assinar e comandar outra equipe na sequência da temporada.
+ Com Rodrigo Caio e Bruno Henrique de volta, Flamengo se reapresenta e treina de olho na LibertadoresVale lembrar que Rogério Ceni não aceitou o acordo oferecido pelo Flamengo, que terá que pagar a multa rescisória integral ao treinador. O valor é referente aos salários que o técnico receberia até o fim do contrato (dezembro de 2021) e gira em torno de R$ 3 milhões.
Após oito meses à frente do Flamengo, Rogério Ceni não aguentou a pressão e foi demitido após uma sequência de maus resultados e um crescente desgaste interno. Na véspera do anúncio da saída, um áudio de Roberto Drummond, ex-analista do departamento de scout do clube rubro-negro, vazou nas redes sociais com duras críticas ao treinador.
Rogério Ceni chegou ao Flamengo em novembro de 2020 para substituir o espanhol Domènec Torrent. Ao todo, foram 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele conquistou três títulos (Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil).
+ Caminho a Montevidéu: veja o chaveamento completo da Libertadores
Após a demissão de Ceni, o Flamengo agiu rápido e acertou a contratação de Renato Gaúcho. Nas duas partidas sob comando do novo treinador, o Rubro-Negro conquistou duas vitórias, sobre Defensa y Justicia e Bahia. Agora, a equipe se prepara para reencontrar o clube argentino pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo será na quarta-feira, às 21h30, em Brasília.

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