Rescisão de Rentería com o Botafogo é publicada no BID

Nesta quinta-feira, a rescisão de Carlos Rentería com o Botafogo apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A saída já era esperada, uma vez que, no dia 28 de janeiro, o Botafogo comunicou que o atleta não jogaria mais o Campeonato Brasileiro. À época, o clube explicou que a decisão fazia parte do processo de reestruturação do Departamento de Futebol. + Jonathan, Douglas Borges e Kayque aparecem no BID Rentería chegou ao Botafogo no dia 3 de setembro de 2020 com a missão de substituir o volante Alex Santana, que havia se transferido para a Bulgária. Ele estava livre no mercado e recebeu o aval de Paulo Autuori, até então técnico do Alvinegro, com quem trabalhou no Tolima, da Colômbia.