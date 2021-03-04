Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rescisão de Rentería com o Botafogo é publicada no BID

Jogador deixa o Glorioso com apenas 12 jogos disputados. A última aparição em campo foi no dia 25 de novembro, na partida contra o Atlético-MG...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 19:24
Crédito: Rentería chegou ao Botafogo para substituir Alex Santana (Vitor Silva/Botafogo
Nesta quinta-feira, a rescisão de Carlos Rentería com o Botafogo apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A saída já era esperada, uma vez que, no dia 28 de janeiro, o Botafogo comunicou que o atleta não jogaria mais o Campeonato Brasileiro. À época, o clube explicou que a decisão fazia parte do processo de reestruturação do Departamento de Futebol. + Jonathan, Douglas Borges e Kayque aparecem no BID Rentería chegou ao Botafogo no dia 3 de setembro de 2020 com a missão de substituir o volante Alex Santana, que havia se transferido para a Bulgária. Ele estava livre no mercado e recebeu o aval de Paulo Autuori, até então técnico do Alvinegro, com quem trabalhou no Tolima, da Colômbia.
O colombiano firmou um contrato válido até agosto de 2022. O Botafogo manteve 80% dos direitos econômicos, enquanto o volante ficou com 20%. Por segurança para ambas as partes, havia uma cláusula de rescisão ao fim do Brasileirão, em fevereiro deste ano.Rentería deixa o Botafogo com apenas 12 partidas disputadas. A última delas foi contra o Atlético-MG, no Mineirão, no dia 25 de novembro de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados