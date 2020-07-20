Rescisão de Pedro Henrique aparece no BID e zagueiro deixa o Corinthians

O Corinthians tem mais uma baixa confirmada para o Dérbi desta quarta-feira, já que a rescisão de contrato com o zagueiro Pedro Henrique foi publicada no BID no fim da manhã desta segunda-feira. O jogador foi negociado com o Athletico-PR por 1 milhão de euros (R$ 6,13 milhões), e sacramentou negociação adiantada desde o fim da última semana pelos clubes.Até então havia uma dúvida se o Furacão poderia inscrever o defensor, uma vez que recebeu punição da Fifa e teria que ficar duas janelas de transferência sem contratar reforços. A sanção se deu por conta da contratação de Rony, em 2018, após o atacante deixar o Alibirex Niigata, do Japão, de forma litigiosa. Se não houver pendências, o zagueiro se apresenta em Curitiba nesta quarta-feira.