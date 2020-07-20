Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rescisão de Pedro Henrique aparece no BID e zagueiro deixa o Corinthians

Defensor de 24 anos foi negociado com o Athletico-PR por 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) e já desfalca o Timão no Dérbi desta quarta-feira. Volante Richard deve ter mesmo destino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:48

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:48

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
O Corinthians tem mais uma baixa confirmada para o Dérbi desta quarta-feira, já que a rescisão de contrato com o zagueiro Pedro Henrique foi publicada no BID no fim da manhã desta segunda-feira. O jogador foi negociado com o Athletico-PR por 1 milhão de euros (R$ 6,13 milhões), e sacramentou negociação adiantada desde o fim da última semana pelos clubes.Até então havia uma dúvida se o Furacão poderia inscrever o defensor, uma vez que recebeu punição da Fifa e teria que ficar duas janelas de transferência sem contratar reforços. A sanção se deu por conta da contratação de Rony, em 2018, após o atacante deixar o Alibirex Niigata, do Japão, de forma litigiosa. Se não houver pendências, o zagueiro se apresenta em Curitiba nesta quarta-feira.
Aos 24 anos, Pedro Henrique é cria das categorias de base do Corinthians e conquistou três títulos paulistas pelo clube, além do Brasileirão de 2017. Desde o início da temporada, com Tiago Nunes, era titular absoluto da zaga ao lado de Gil. No ano passado, ele já havia sido emprestado ao próprio Athletico-PR e retornou ao Timão por meio do pedido do técnico que o queria no time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados