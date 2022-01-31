Rescisão de Michael com o Flamengo é publicada no BID

O atacante, revelação do Brasileirão de 2019, tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente.

Ele encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências. Ao todo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências. Na última semana, o clube gravou uma entrevista de despedida do atacante, que se declarou ao Flamengo (clique aqui e confira).