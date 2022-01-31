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futebol

Rescisão de Michael com o Flamengo é publicada no BID

Michael foi o 11º jogador a deixar o Flamengo nesta janela de transferências; o Robozinho foi vendido ao Al Hilal, da Arábia Saudita...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:40

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 15:40
> Veja e simule a tabela do Cariocão
O atacante, revelação do Brasileirão de 2019, tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente.
Ele encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências. Ao todo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências. Na última semana, o clube gravou uma entrevista de despedida do atacante, que se declarou ao Flamengo (clique aqui e confira).
Crédito: MichaelfoivendidoaoAlHilal,daArábiaSaudita(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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