Rescisão de Keisuke Honda com o Botafogo é publicada no BID

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Agora é oficial: Keisuke Honda não possui mais nenhum tipo de ligação com o Botafogo. O japonês, que pediu para deixar o clube no fim de dezembro, teve a rescisão com o Alvinegro publicada na tarde desta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Na época, o japonês alegou que tinha motivos para solicitar a saída antes do fim do Campeonato Brasileiro, quando o contrato acaba, e, por meio de uma rede social, chegou a pedir desculpas aos companheiros de equipe.

Desde então, as partes vinham resolvendo as questões burocráticas para oficializar a quebra de contrato, que aconteceu de forma amigável, já que partiu do jogador - e estava prevista em contrato.