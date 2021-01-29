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Rescisão de Keisuke Honda com o Botafogo é publicada no BID

Japonês deixa de ter, oficialmente, qualquer vínculo contratual com o clube de General Severiano; camisa 4 havia pedido para sair do Alvinegro no final de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 17:54

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:54

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Agora é oficial: Keisuke Honda não possui mais nenhum tipo de ligação com o Botafogo. O japonês, que pediu para deixar o clube no fim de dezembro, teve a rescisão com o Alvinegro publicada na tarde desta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.
Na época, o japonês alegou que tinha motivos para solicitar a saída antes do fim do Campeonato Brasileiro, quando o contrato acaba, e, por meio de uma rede social, chegou a pedir desculpas aos companheiros de equipe.
Desde então, as partes vinham resolvendo as questões burocráticas para oficializar a quebra de contrato, que aconteceu de forma amigável, já que partiu do jogador - e estava prevista em contrato.
Keisuke Honda tem proposta do futebol português. O Portimonense se mostra interessado no japonês e, como a janela de transferências no país fecha no dia 31 de janeiro, a equipe corre contra o tempo para tentar oficializar a contratação.

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