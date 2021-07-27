Rescisão de Bruno César com o Vasco é publicada no BID da CBF e atleta segue no Penafiel, de Portugal

Agora é oficial! A rescisão do meio-campista Bruno César com o Vasco foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atleta, que estava emprestado ao Penafiel, optou por ficar em Portugal e acertou por duas temporadas com o seu atual time. Pelo Gigante da Colina, foram 41 jogos e quatro gols marcados.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Aos 32 anos, o atleta chegou ao Gigante da Colina em 2019, porém não conseguiu se firmar. Em Portugal, ele teve uma boa adaptações e irá disputar a Segunda Divisão local. Na última temporada, ele entrou em campo em 26 partidas, marcou cinco gols e deu cinco assistências pelo clube português.
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Após encerrar a disputa do Campeonato Português em maio, o jogador não se reapresentou ao Vasco, visto que o clube carioca não contava com o meio-campista para a sequência da temporada. Um dos principais fatores que fizeram com que o Cruz-Maltino optasse por rescindir com Bruno foi seu salário, considerado alto na atual folha depois da queda para a Série B.
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Os representantes do atleta entraram em acordo com o diretor Alexandre Pássaro no início de julho. Desse modo, o Vasco pagará o que deve ao meia de forma parcelada e o contrato, que iria até maio de 2022 foi rescindido.Nome de Bruno César no BID (Reprodução/BID)