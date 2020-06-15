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Reprise da Virada Histórica do Vasco rende três assuntos mais comentados no Twitter mundial

'Romário', 'Mercosul' e 'O Vasco é o time da virada' foram três dos 20 tópicos mais comentados do planeta durante e logo após a reexibição da partida na TV Bandeirantes...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 21:52

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 21:52

Crédito: Nelson Almeida
O terceiro jogo da final da Copa Mercosul de 2000, reexibido pela TV Bandeirantes na tarde deste domingo, deu mais um exemplo do engajamento da torcida do Vasco. Naquela ocasião, o Cruz-Maltino superou o Palmeiras por 4 a 3, naquela que é considerada a "Virada do Século". E nesta tarde/noite, três assuntos entraram para a lista dos 20 mais comentados do Twitter no planeta.
"Romário", autor de três gols naquela partida, "Mercosul" e "O Vasco é o time da virada" foram os tópicos. Destes, o último é o grito da torcida que ficou eternizado a partir daquele jogo, no qual o time de São Januário, no Parque Antárctica, perdia por 3 a 0 e teve um jogador expulso quando estava 3 a 2.
No Brasil, dois zagueiros também entraram para a lista dos assuntos mais comentados: Mauro Galvão, já veterano e reserva, que entraria nos minutos finais, com o jogo já empatado; e Júnior Baiano. O titular fez partida ruim e foi o atleta expulso naquele derradeiro jogo da competição.E MAIS:Torcida do Vasco comemora reprise do título da Mercosul de 2000: 'Maior virada da história'Blog do Garone: Virada sobre o Palmeiras valeu muito mais do que apenas a Mercosul para o VascoApós venda de Marrony, Vasco volta atenção às renovações de contrato E MAIS:

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