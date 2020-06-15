Reprise da Virada Histórica do Vasco rende três assuntos mais comentados no Twitter mundial

Crédito: Nelson Almeida

O terceiro jogo da final da Copa Mercosul de 2000, reexibido pela TV Bandeirantes na tarde deste domingo, deu mais um exemplo do engajamento da torcida do Vasco. Naquela ocasião, o Cruz-Maltino superou o Palmeiras por 4 a 3, naquela que é considerada a "Virada do Século". E nesta tarde/noite, três assuntos entraram para a lista dos 20 mais comentados do Twitter no planeta.

"Romário", autor de três gols naquela partida, "Mercosul" e "O Vasco é o time da virada" foram os tópicos. Destes, o último é o grito da torcida que ficou eternizado a partir daquele jogo, no qual o time de São Januário, no Parque Antárctica, perdia por 3 a 0 e teve um jogador expulso quando estava 3 a 2.