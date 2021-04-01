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futebol

Representantes de uniformizada se reúnem com presidente do Corinthians; entenda

Conversa foi pacífica e estava previamente agendada. Comissão de torcedores abordaram principalmente a crise financeira vivida pelo Timão...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 17:15
Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
Membros da Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Corinthians, compareceram nesta quinta-feira (1º) no Parque São Jorge para conversar com o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves. A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.
Segundo a reportagem levantou, o diálogo foi pacifico em todos os momentos e já estava previamente agendado entre as partes.
A principal pauta debatida foi a situação financeira do Corinthians, que recentemente divulgou o seu balanço financeiro do último ano que aponta dívida próxima a R$ 1 bilhão, sendo mais de R$ 500 milhões como pendências a curto prazo. Além disso, o último ano contou com déficit de R$ 123,3 milhões, período em que o Timão foi presidido por Andrés Sanchez, padrinho político de Duílio, que na ocasião era diretor de futebol.
Além das questões relacionadas as finanças, os membros da comissão montada para dialogar sobre os assuntos voltados ao clube discutiram sobre a paralisação do futebol no período de avanço da pandemia do novo coronavírus em São Paulo. A uniformizada defende a pausa nas atividades.
Em março, Duílio já havia se reunido com representantes da "Camisa 12", outra torcida organizada relevante no cenário corintiano.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

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