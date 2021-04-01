Representantes de uniformizada se reúnem com presidente do Corinthians; entenda

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

Membros da Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Corinthians, compareceram nesta quinta-feira (1º) no Parque São Jorge para conversar com o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves. A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.

Segundo a reportagem levantou, o diálogo foi pacifico em todos os momentos e já estava previamente agendado entre as partes.

A principal pauta debatida foi a situação financeira do Corinthians, que recentemente divulgou o seu balanço financeiro do último ano que aponta dívida próxima a R$ 1 bilhão, sendo mais de R$ 500 milhões como pendências a curto prazo. Além disso, o último ano contou com déficit de R$ 123,3 milhões, período em que o Timão foi presidido por Andrés Sanchez, padrinho político de Duílio, que na ocasião era diretor de futebol.

Além das questões relacionadas as finanças, os membros da comissão montada para dialogar sobre os assuntos voltados ao clube discutiram sobre a paralisação do futebol no período de avanço da pandemia do novo coronavírus em São Paulo. A uniformizada defende a pausa nas atividades.

Em março, Duílio já havia se reunido com representantes da "Camisa 12", outra torcida organizada relevante no cenário corintiano.