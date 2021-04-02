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futebol

Representantes da base do Corinthians voltam de excursão no Oriente Médio

Ida para os Emirados Árabes e Bahrein foi intermediada por empresário de atletas e serviu para estreitamento de laços com agremiações locais...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 15:14
Crédito: Divulgação
Três dirigentes das categorias de base do Corinthians voltaram ao Brasil na noite desta quinta-feira (1º), após um período de 10 dias no Oriente Médio.
A informação foi inicialmente publicada pelo "GE.Globo".
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO diretor da base corintiana, Osvaldo Neto, o gerente das categorias, Fernando Yamada, e o concelheiro vitalício Jacinto Ribeiro, conhecido como Jaça, estiveram na comitiva, que passou pelos Emirados Árabes e Bahrein. O Catar também estava no cronograma, mas por conta da pandemia do novo coronavírus não foi possível. O grupo visitou clubes como Al-Nasr, Al-Riffa e Ittihad Kalba,
A intermediação das visitas foi feita por um agente de atletas.
O principal objetivo da viagem foi o estreitamento de laço entre as agremiações para venda e intercâmbio de atletas, bem como parcerias comerciais e para realização de jogos amistoso ou afins.
Durante o período em que estiveram no Oriente Médio, os dirigentes fizeram contatos para transferências de atletas mais jovens, inclusive levando vídeos e materiais de apresentação.

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