Representantes da base, Alex e Danilo acompanham treino do time profissional do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico do sub-23, Danilo, e o coordenador das categorias e base e time B do Corinthians, Alex Meschini, estiveram presentes do CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira (7) acompanhando o trabalho comandando pelo técnico Vagner Mancini no elenco principal.

>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosA dupla é responsável pela integração entre a base corintiana e a equipe profissional, e será muito importante nessa temporada, já que o setor de formação será o principal agregador de peças para o time de cima. Atualmente o Timão possui uma dívida total que se aproxima de R$ 1 bilhão, o que restringe o investimento da diretoria em novos atletas.

Ex-jogadores de um passado recente e vitorioso do Corinthians, inclusive sendo a dupla de meio-campistas titulares na conquista inédita da Libertadores, em 2012, Alex e Danilo foram apresentados em suas novas funções nas categorias inferiores do clube do Parque São Jorge nesta temporada.