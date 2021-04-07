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Representantes da base, Alex e Danilo acompanham treino do time profissional do Corinthians

Dupla é responsável pela integração dos jovens jogadores ao time principal do Timão...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 20:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O técnico do sub-23, Danilo, e o coordenador das categorias e base e time B do Corinthians, Alex Meschini, estiveram presentes do CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira (7) acompanhando o trabalho comandando pelo técnico Vagner Mancini no elenco principal.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosA dupla é responsável pela integração entre a base corintiana e a equipe profissional, e será muito importante nessa temporada, já que o setor de formação será o principal agregador de peças para o time de cima. Atualmente o Timão possui uma dívida total que se aproxima de R$ 1 bilhão, o que restringe o investimento da diretoria em novos atletas.
Ex-jogadores de um passado recente e vitorioso do Corinthians, inclusive sendo a dupla de meio-campistas titulares na conquista inédita da Libertadores, em 2012, Alex e Danilo foram apresentados em suas novas funções nas categorias inferiores do clube do Parque São Jorge nesta temporada.
Até aqui, neste ano esportivo, o técnico do profissional, Vagner Mancini, promoveu oito pratas da casa, sendo que quatro deles já entraram em campo, mas apenas o atacante Rodrigo Varanda, titular em todos os jogos do Timão nesta temporada, conseguiu um emplacar uma sequência de partidas, inclusive já tendo um gol marcado, o que garantiu o empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, no dia 3 de março, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

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