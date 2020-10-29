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futebol

Representante de Gatito Fernandez afirma que goleiro pode deixar o Botafogo: 'Estamos vendo opções'

Segundo o novo representante do atleta, Augusto Paraja, estão sendo avaliadas 
opções no mercado para o jogador ser transferido do clube carioca...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 10:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 10:10
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Gatito Fernandez pode estar de saída do Botafogo. Segundo o novo representante do atleta, Augusto Paraja, o goleiro está avaliando opções no mercado para ser transferido do clube carioca.
- Agora estou trabalhando com o Gatito e estamos vendo as opções para ele ser transferido - declarou a rádio paraguaia 'Monumental 1080AM'.
Augusto Paraja começou a trabalhar diretamente com Gatito Fernandez na última quarta-feira. A 'La Quadra Sports', empresa que Paraja faz parte, anunciou o goleiro do Botafogo como seu novo cliente nas redes sociais.

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