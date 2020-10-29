Representante de Gatito Fernandez afirma que goleiro pode deixar o Botafogo: 'Estamos vendo opções'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Gatito Fernandez pode estar de saída do Botafogo. Segundo o novo representante do atleta, Augusto Paraja, o goleiro está avaliando opções no mercado para ser transferido do clube carioca.

- Agora estou trabalhando com o Gatito e estamos vendo as opções para ele ser transferido - declarou a rádio paraguaia 'Monumental 1080AM'.